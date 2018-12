10. titel i år: Astralis skød endnu en modstander i sænk

Direkte sport i tv Søndag 16. december DR 1 11.10/13.55 Skiskydning: World Cup, stafet TV 2 14.00 Håndbold: Holland-Rumænien (k) 17.30 Håndbold: Frankrig-Rusland (k) TV 2 Sport 6.00 Badminton: World Tour Finals 11.00 Svømning: VM på kortbane 16.50 Banecykling: World Cup 21.30 Basketball: Cleveland-Philadelphia 00.00 Basketball: Washington-LA Lakers TV3+ 18.00 Fodbold: Brøndby-Vendsyssel 22.15 Am. fodbold: Pittsburgh-New England 2.20 Am. fodbold: LA Rams-Philadelphia TV3 Sport 13.30 Håndbold: Flensburg-Bergischer (m) 16.00 Håndbold: Füchse Berlin-Leipzig (m) 18.45 Am. fodbold: Indianapolis-Dallas 23.05 Ishockey: Boston-Buffalo TV3 Max 12.00 Fodbold: Esbjerg-FC Nordsjælland 15.30 Fodbold: RB Leipzig-Mainz 18.00 Fodbold: Frankfurt-Leverkusen 20.00 Dart: VM 1.05 Ishockey: Winnipeg- Tampa Bay 6’eren 14.30 Fodbold: Southampton-Arsenal 17.00 Fodbold: Liverpool-Manchester U. Canal 9 16.00 Fodbold: Sønderjyske-FCK Eurosport 1 9.45/12.45 Alpint: World Cup , storslalom (m) 11.00 Skiskydning: World Cup - stafet (k) 14.00/19.45 Snooker: Scottish Open 16.00/18.00 Kælk: World Cup (k) Eurosport 2 14.00 Fodbold: Horsens-FC Midtjylland 15.30 Billard: Snooker - Scottish Open Vis mere

E-sport. Bare seks dage efter Astralis-holdet sejrede i Odense og med sejren fik udbetalt en præmiesum og bonus på 8,2 millioner kroner var det danske mandskab på ny i vinderrollen. I Blast Pro Series-finalen i Lissabon blev det til sejr over det ukrainske hold Navi. »Jeg synes, vi spiller god Counter Strike, og jeg er virkelig stolt af, at vi formår at vinde ti turneringer på et år«, siger Astralis’ Emil Reif ifølge Ritzau. »Mit første år på Astralis har været helt vanvittigt, og vi har skrevet historie efter historie med holdets anden major, Intel Grand Slam-titlen, vi har ligget nummer et på verdensranglisten i over otte måneder og altså nu også vundet vores anden Blast-titel«, tilføjer Emil Reif.

MMA. Den tidligere olympiske sølvvinder i brydning Mark O. Madsen fortsætter med at vinde i sit Mixed Martial Arts-eventyr. Lørdag vandt danskeren over englænderen Matthew Bonner ved et stævne i Frederikshavn. Mark O. Madsen vandt på point og er ubesejret efter seks ture i ’buret’

Håndbold. Danmarks kvinder, der netop er sluttet som nummer 8 ved EM, skal forbi Schweiz, hvis holdet skal spille med om VM-medaljer i Japan i 2019. Det står klart efter lørdagens playofflodtrækning. De to kampe spilles mellem 31. maj og 6. juni.

Fodbold. Bundesligaklubben Stuttgarts anfører Christian Gentner mistede sin far, mens denne var på lægterne til sønnens kamp lørdag mod Hertha Berlin. Gentner senior fik et slagtilfælde på tribunen under kampen, og lægerne kunne ikke redde ham. Under kampen lagde Christian Gentner op til Stuttgarts sejrsmål.

Håndbold. Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) varsler fra 2020 ændringer i Champions League og de øvrige turneringer. Mændenes mesterliga skæres ned fra 28 til 16 hold som i kvindernes turnering. Der vil være to puljer med otte hold, og derefter følger slutspillet, hvor de to bedste hold i hver gruppe først træder ind i kvartfinalen. Champions League vil fortsat blive afsluttet med et Final 4-stævne. Endvidere ser en ny turnering for de næstbedste mandskaber dagens lys under navnet European Handball League, mens den nuværende Challenge Cup bliver til EHF Cup, som vil være den internationale klubhåndbolds 3. division.

Fodbold. Cristiano Ronaldo blev matchvinder for Juventus i lokalopgøret mod Torino. Portugiseren scorede kampens eneste mål på straffespark små 20 minutter før tid. Juventus fører Serie A suverænt efter 15 sejre i 16 kampe.

Fodbold. I Tyskland udbyggede Borussia Dortmund sin føring til de nærmeste rivaler til 9 point ved at besejrede Bremen 2-1 på hjemmebane. Thomas Delaney fik en advarsel kort før pausen af opgøret mod sin tidligere klub.

Fodbold. FC Midtjyllands assistenttræner Brian Priske er klar til at blive cheftræner. Det fortæller Priske til Ekstra Bladet. »Jeg færdiggør min prolicens til sommer, og jeg kan godt mærke på mig selv, at jeg synes, tiden er inde til at prøve noget andet end assistentrollen«, siger Brian Priske.

Amerikansk fodbold. Houston sejrede 29-22 på udebane mod NY Jets i NFL og er efter 10 sejre af 14 mulige tæt på at sikre sig plads i slutspillet, hvor der indtil videre er deltagelse af Kansas, LA Chargers, New Orleans og LA Rams.

Ishockey. Mikkel Bødker scorede for Ottawa, men måtte gå fra banen som taber i NHL ude mod Montreal, der sejrede 5-2. Andetsteds i NHL var Frans Nielsen og Detroit oppe mod Nielsens tidligere klub New York Islanders og tabte 4-3 efter straffeslag. Straffeslag er ellers danskerens speciale, men alle tiders mest scorende i NHL i den disciplin formåede ikke at score. Heller ikke målmand Frederik Andersen havde nogen god lørdag på isen. Med Toronto tabte han 3-4 til Florida efter forlænget spilletid.

Basketball. Klassikeren i NBA mellem Boston og Detroit sluttede med sejr på 113-104 til Detroit, som dermed fik brudt Bostons stime på otte sejre i træk.