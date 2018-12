Sønderjyske opsiger træner med øjeblikkelig virkning

Direkte sport i tv Mandag 17. december TV 2 Sport 2.00 Basketball: Houston-Utah TV3 Sport 11.45 Fodbold: Ch. League-lodtrækning 19.00 Fodbold: AGF-Hobro 23.00 Dart: VM 2.10 Am. fodbold: Carolina-New Orleans TV3 Max 20.45 Fodbold: Derby-Nottingham Canal 9 15.00 E-sport: Superligaen 21.00 E-sport: Superligaen, finale Eurosport 1 12.00 Fodbold: Ch. League-lodtrækning 13.00 Fodbold: Europa League-lodtrækning 18.00 Alpint: WC, parallelstorslalom (m) Vis mere

Fodbold: Superligaklubben Sønderjyske opsiger træner Claus Nørgaards kontrakt med øjeblikkelig virkning. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Træneren havde kontraktudløb til sommer, men allerede i den forgangne weekend meddelte Nørgaard, at han ikke ville forlænge den. Mandag kom klubben så frem til at stoppe samarbejdet allerede nu. »Det har hele tiden været planen, at vi ville evaluere efter årets sidste kamp, og det har vi nu gjort. Konklusionen er fra vores side, at tiden er inde til at få frisk blod ind, og derfor har vi valgt at afbryde samarbejdet«, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

Fodbold: Danskertrioen Anders Christiansen, Søren Rieks og Lasse Nielsen skal sammen med resten af Malmö FF-holdet møde Chelsea i den næste opgave i Europa. Der var mandag eftermiddag lodtrækning til 16.-finalerne i Europa League, og her blev det et af de mest interessante fodboldopgør set med danske briller. Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen spiller for Chelsea, og dermed er der også lagt op til et danskermøde i de to kampe, som spilles i februar. I et andet interessant opgør mellem de 32 tilbageværende hold i Europa League kan det blive til endnu et danskeropgør. Sevilla med landsholdsanfører Simon Kjær skal nemlig møde Lazio, der råder over backen Riza Durmisi.

Her er lodtrækningen: Viktoria Plzen, Tjekkiet-Dinamo Zagreb, Kroatien, Club Brugge, Belgien-Salzburg, Østrig, Rapid Wien, Østrig-Inter, Italien, Slavia Prag, Tjekkiet-Genk, Belgien, FK Krasnodar, Rusland-Leverkusen, Tyskland, FC Zürich, Schweiz-Napoli, Italien, Malmö FF, Sverige-Chelsea, England, Shakhtar Donetsk, Ukraine-Frankfurt, Tyskland, Celtic, Skotland-Valencia, Spanien, Rennes, Frankrig-Betis Sevilla, Spanien, Olympiakos, Grækenland-Dinamo Kijev, Ukraine, Lazio, Italien-Sevilla, Spanien, Fenerbahce, Tyrkiet-Zenit St. Petersborg, Rusland, Sporting Lissabon, Portugal-Villarreal, Spanien, BATE Borisov, Hviderusland-Arsenal, England, Galatasaray, Tyrkiet-Benfica, Portugal. De første kampe spilles den 12. og 14. februar, mens returkampene afvikles den 20. og 21. februar.

Fodbold. Lionel Messi scorede tre gange på 17 minutter og lagde op til to andre scoringer, da FC Barcelona cementerede deres topposition i La Liga med en 5-0-sejr ude over Levante. Det var 43. gang i karrieren Messi - for nyligt valgt som verdens 5. bedste (!) spiller - lavede hattrick.

Fodbold. Belgien, Frankrig og Kroatien bliver det danske U21-landsholds testmodstandere forud for EM-slutrunden i Italien næste sommer. »Vi skal testes på øverste hylde. Det er formålet med slutrunden, og det er også idéen med vores testkampe«, siger U21-landstræner Niels Frederiksen. U21-landsholdet lukkede 2018 med to store nederlag til Spanien og England.

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede to gange for Winnipeg Jets, da canadierne besejrede Tampa Bay 5-4 i NHL. Ehlers scorede til 3-3 og til 4-4 i topopgøret, der fik sin afgørelse i overtiden.

Skisport. Den amerikanske alpinstjerne Lindsey Vonn har siddet ude med en knæskade en måneds tid, men den levende legende forvneter at være tilbage i løbet af januar. Det oplyser den amerikanske landstræner Paul Kristofic til AP. Vonns store sæsonmål er at slå svenske Ingemar Stenmarks rekord på 86 sejre i World Cuppen. Vonn har 82 stående på sit cv.