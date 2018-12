Glen Riddersholm bliver træner i SønderjyskE

Fodbold. Glen Riddersholm stopper som sportsdirektør i Vendsyssel og tiltræder som cheftræner i Sønderjyske 1. februar 2019. Det sker blot halvanden måned efter, at han tiltrådte som sportsdirektør hos i Vendsyssel, hvor formand Jacob Andersen ærgrer sig over opsigelsen. »Jeg skal ikke lægge skjul på, at Glen Riddersholms opsigelse kommer på et meget dårligt tidspunkt. Vi står overfor for det vigtigste transfervindue i klubbens historie, siger Jacob Andersen i en pressemeddelelse. Glen Riddersholm har tidligere været cheftræner i FC Midtjylland og AGF. I Sønderjyske afløser han på en kontrakt, der løber til 2022, Claus Nørgaard, der tidligere på ugen stoppede i Haderslev-klubben.

»Forud for Glen Riddersholms ansættelse havde vores ansættelsesudvalg og jeg selv mange samtaler med Glen, hvor vi blandt andet drøftede, om han nu virkelig var afklaret med ikke at være træner mere. Allerede halvanden måned efter kan vi konstatere, at det desværre ikke var tilfældet«, siger Jacob Andersen.

Håndbold. Patrekur Jóhannesson tager til sommer over efter Ole Nørgaard som træner for Skjerns herrer. Den 46-årige islænding er i dag både træner for det østrigske landshold og islandske Selfoss. Landsholdsjobbet beholder han, men Selfoss byttes ud med Skjern, hvor han har fået en treårig kontrakt. »Vi er overbeviste om, at Patrekur Jóhannesson med sin erfaring og passionerede tilgang kan videreføre trænerteamets mangeårige gode arbejde og sikre, at vi i fremtiden forbliver en fast bestanddel i toppen af dansk håndbold«, siger Skjerns bestyrelsesformand, Carsten Thygesen.

Fodbold. Det er bedst at spille fodbold på græsset på FC Midtjyllands hjemmebane, MCH Arena. Og værst på Right to Dream Park i Farum. Sådan lyder resultatet af en afstemning blandt Superligaens 14 anførere, skriver Spillerforeningen i en pressemeddelelse. MCH Arena har opnået en score på 4,5 på en skala fra et til fem.

Fodbold. Borussia Dortmund løb ind i sæsonens første nederlag i Bundesligaen, da Fortuna Düsseldorf tirsdag aften vandt 2-1. »Vi var ikke sultne nok efter sejren, og vi fortjente at tabe. På det seneste har holdene stået længere nede i defensiven mod os. Vi løb ind i en mur, allerede da det stod 0-0, og det blev endnu værre, da vi kom bagud 0-2«, siger den offensive stjerne, Marco Reus, til Sky Sports.

Motorsport. Formel 1-projektet i København er officielt bragt til ophør, men det er ikke udelukket, at et nyt projekt kan se dagens lys et andet sted i Danmark. Det oplyser Helge Sander, der har været en af initiativtagerne til det kuldsejlede projekt. »Den positive stemning omkring Formel 1 har ikke overraskende fået andre kommuner til at reagere. Hvis der dukker et tilstrækkeligt interessant projekt op andre steder i Danmark, skal det naturligvis afprøves, hvis der er praktiske, holdbare politiske og økonomiske forhold til stede«, fortæller Helge Sander.

Tennis. Frederik Løchte Nielsen skal ikke blot slå hårdt til tennisbolde i 2019. Han skal også lære fra sig. Næste år skal den tidligere Wimbledon-vinder i herredouble træne svenske Mikael Ymer, som i øjeblikket ligger nummer 277 på verdensranglisten. Det skriver TV 2 Sport. »Jeg forventer, det kommer til at hjælpe mig i min egen udvikling som menneske, og jeg glæder mig til at udforske sporten fra en anden vinkel. Tanken om at kunne hjælpe en spiller til at opnå glædelige momenter og skabe en god karriere tiltrækker mig, og jeg tror, der er meget, der kan påvirkes med en ung spiller«, siger Frederik Løchte til TV 2 Sport.