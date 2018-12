Arsenal taber og risikerer yderligere straf

Direkte sport Torsdag 20. december TV 2 Sport 17.25 Skiskydning: World Cup – sprint (m) 2.00Basketball: Miami-Houston TV3 Sport 13.30 Dart: VM 20.00 Dart: VM 1.05 Ishockey: Toronto-Florida TV3 Max 19.00 Håndbold: Rhein-Neckar Löwen - Stuttgart (m) Eurosport 1 9.45 Alpint: World Cup – slalom (m) 12.45 Alpint: World Cup – slalom (m) 17.15 Skiskydning: World Cup – sprint (m) Vis mere

Fodbold. Tottenham er efter 2-0-sejr over Arsenal klar til at spille semifinale i Liga Cup-turneringen. Dele Alli, som scorede til 1-0 ude over Arsenal, blev ramt af en plastikflaske i baghovedet efter 72 minutter. Den episode kommer der et efterspil på. »Hvis den episode skete, så er det ikke god opførsel«, siger Arsenal-manager Unai Emery ifølge AFP. Arsenal meddeler ifølge BBC, at de er i færd med at gennemse overvågningsvideoer for at få identificeret den/de skyldige. Tottenham møder Chelsea i semifinalen, mens mestrene fra Manchester City skal op mod sensationsholdet fra Burton fra den tredjebedste række.

Håndbold. Skanderborgs mænd er efter 33-32 over Nordsjælland Håndbold klar til at spille med i pokalturneringens Final 4-stævne. Her bliver Bjerringbro-Silkeborg en mulig modstander efter sejr på 35-30 hjemme over GOG. De øvrige semifinalister er Aalborg Håndbold og Århus Håndbold.

Fodbold. På en scoring af den franske veteran Franck Ribery sejrede Bayern München i Bundesligaens forfølgerduel mod Leipzig. Bayern er 3’er, men nu kun med 6 point op til Dortmund.

Cykling. Vuelta a Espana bliver i 2019 en opgave for klatrerne. Med 59 stigninger er der 13 flere af slagsen i 2019-udgaven end i 2018. Vueltaen begynder 24. august i Torrevieja ved Alicante og slutter i Madrid 15. september.

Fodbold. FC Midtjyllands Awer Mabil og AGF-spilleren Mustafa Amini går glip af store dele af forårsoptakten i deres klubber. Duoen skal nemlig med det australske landshold til Asian Cup. Australien er forsvarende mester i turneringen, der afholdes fra 5. januar til 1. februar i De Forenede Arabiske Emirater.

Ishockey. Lars Eller scorede for Washington, men tabte NHL-kampen til Pittsburgh 2-1 på hjemmebane. Lars Eller er med sin scoring oppe på fem pletskud i denne sæson.

Tennis. Den ædle ketsjersport er i stigende grad ramt af matchfixing på lavere niveau. En rapport anbefaler derfor, at det skal være slut med at bringe officielle live-resultater fra kampe i de lavere rækker. »Tennis står over for et alvorligt problem. Der er adskillige grunde til det. Spillet i sig selv inviterer til manipulation med henblik på pengespil«, konstaterer et panel under Tennis Integrity Unit i en rapport, der blev offentliggjort onsdag. Tennisorganisationerne ITF, WTA, ATP samt de fire grand slam-turneringer siger i en fællesudtalelse, at de vil bestræbe sig på at følge anbefalingerne fra panelet.

Baseball. Forbundene i USA og Cuba har indgået en aftale, der indebærer, at cubanske spillere ikke længere skal flygte ud af landet for at komme til at spille for et hold i den bedste amerikanske liga, Major League Baseball (MLB). Det skriver The Washington Post.