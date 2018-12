Zanka topper liste over bedste bolderobrere i Premier League

Direkte sport i tv TV 2 14.00 Håndbold: GOG -TTH Holstebro (m) 16.00 Håndbold: Skjern-Aalborg (m) TV 2 Sport 14.55 Skiskydning: World Cup, jagtst. (m) 16.55 Skiskydning: World Cup, jagtst. (k) 23.00 Basketball: LA Clippers-Denver TV3 Sport 13.30 Dart: VM 18.30 Fodbold: Hull-Swansea 22.25 Am. fodbold: Tennessee-Washingt. 2.15 Am. fodbold: LA Chargers-Baltimore TV3 Max 15.30 Fodbold: Leipzig-Werder Bremen 18.00 Fodbold: Mouscron-Anderlecht 20.00 Dart: VM 6’eren 13.30 Fodbold: Arsenal-Burnley 16.00 Fodbold: Chelsea-Leicester 18.30 Fodbold: Cardiff-Manchester U. Eurosport 1 10.15/13.00 Alpint: World Cup, slalom (k) 11.45 Nordisk komb.: World Cup, skihop 14.30 Skiskydning: World Cup jagtst. (m) 15.45/18.30Alpint: World Cup, slal. (m) 16.45 Skiskydning: World Cup, jagtst. (k) Eurosport 2 11.15 Freestyle: World Cup 14.30/16.00 Volleyball: European Tour Vis mere

Fodbold. Landsholdsspilleren Mathias ’Zanka’ Jørgensen erobrer mange bolde for Huddersfield i Premier League. Foreløbig har forsvarsspilleren fået bolden fra modstanderne 45 gange i denne sæson. Dermed topper den 28-årige dansker listen over spillere med flest bolderobringer i Englands bedste fodboldrække. Nummer to på listen er Crystal Palaces engelske forsvarer Aaron Wan-Bissaka med 43 bolderobringer efterfulgt af Sol Bamba fra Cardiff og Watfords Etienne Capoue med hver 42.

Doping. Russiske myndigheder har brudt en aftale og nægtet Det Internationale Antidoping Agentur (Wada) adgang til et dopinglaboratorie i Moskva. Det oplyser Wada i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet AP. Inspektionen af laboratoriet var ellers en del af en aftale mellem Wada og den russiske regering. Aftalen skulle kortlægge den russiske dopingskandale. Med den forpligtede Rusland sig til at fremlægge alle data fra laboratoriet. Herefter ville Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) blive lukket ind i varmen i Wada efter tre års udelukkelse. Men nu har Det Internationale Antidoping Agentur i stedet forladt Rusland tomhændet, skriver agenturet.

»Vi var ikke i stand til at gennemføre vores undersøgelser. Det skyldes, at Rusland pludselig hævdede, at vores udstyr ikke er godkendt efter russisk lovgivning«, lyder det. Wada tilføjer, at Rusland ikke har nævnt kravet ved tidligere lejligheder. (Ritzau)

Motorsport. I en afstemning blandt de 20 formel 1-kørere bliver verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) ikke overraskende kåret til sæsonens bedste. Max Verstappen (Red Bull) bliver stemt ind på andenpladsen, mens Fernando Alonson, der nu har stoppet karrieren i motorsportens fineste klasse, er nr. 3. Kevin Magnussen er ikke blandt de 10 bedste.

Olympisk. Dansk eliteidræt må notere en nedgang i antallet af medaljer. I kampen mod verdenseliten blev det i år til fem danske VM-medaljer i sommerolympiske discipliner. Det er tre medaljer færre end i 2014. Året, som Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) holder tallet op imod, fordi det er to år efter OL. »Vi må konstatere, at det ikke er så mange medaljer som i det år, vi sammenligner os med. Der er snævert i toppen, og det er svært at få medaljer. Svært på den måde, at det er meget små marginaler, der afgør, om man får en placering i medaljerækkerne eller ej«, siger Team Danmarks direktør, Lone Hansen, i en pressemeddelelse.

Håndbold. Søren Tau vender til næste sæson retur til TTH Holstebro. Den 32-årige stregspiller spillede fra 2008 til 2016 for TTH Holstebro, inden han skiftede til ligakonkurrenten Ribe-Esbjerg. I øjeblikket spiller han for norske Elverum.

Fodbold. Liverpool kom op på 7 sejre i træk i Premier League, da det fredag aften blev 2-0 på udebane over Wolverhampton. Mohamed Salah bragte med sæsonens 11. scoring Liverpool foran 1-0, mens egypteren midt i 2. halvleg lagde op til Virgil van Dijks mål til slutresultatet.

Fodbold. Med en sejr på 2-1 i fredagens topopgør i over Mönchengladbach kom Borussia Dortmund tilbage på sejrskurs efter det sensationelle nederlag midt på ugen mod bundhold Fortuna Düsseldorf. Marco Reus blev matchvinder med sin scoring 10 minutter inde i 2. halvleg.