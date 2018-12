Superligaen har Europas højeste fodboldspillere

Fodbold. Det schweiziske analyseinstitut Cies Football Observatory har haft målebåndet fremme og kan derfor oplyse, at spillerne i Superligaen er de højeste i de 31 europæiske ligaer, der indgår i undersøgelsen. Gennemsnittet i Superligaen er 183,75 cm. Den tyske Bundesliga er nummer to med 183,67 cm og i engelske Premier League er gennemsnittet 182,28 cm. Ukraine har den laveste liga med 180,71 cm og den spanske Primera Division ligger lige over med 180,94 cm. AC Horsens med 186,79 cm er Superligaens højeste hold, og AaB er det mindste med 181,12 cm.

Fodbold. Tidligere blev måneden blev Kylian Mbappé prisen som Europas bedste unge spiller, og France Football har nu også kåret den 20-årige Paris SG-spiller til Frankrigs bedste foran Antoine Griezmann og Raphaël Varane.

Fodbold. AC Milan mistede point i topkampen i Serie A, det da på udebane blev 0-0 mod oprykkeren Frosinone, der er næstsidst i rækken. Det er fjerde Serie A-kamp i træk, at AC Milan ikke scorer.

Fodbold. Arsenals armenske midtbanespiller, Henrikh Mkhitaryan, må holde mere end en måneds pause. 29-årige Mkhitaryan brækkede i sidste uge en knogle i foden under en ligacupkamp mod Tottenham, der kommer koste deltagelsen i Arsenals forestående topkampe mod Liverpool, Chelsea og Manchester City.

Basketball. Selv om stjernen LeBron James måtte udgå med en lyskeskade i tredje quarter lykkedes det Los Angeles Lakers at besejre de regerende mestre, Golden Gate Warriors, i NBA. Lakers vandt 127-101, hvilket var den første udesejr over Warriors efter 11 nederlag i træk siden 2012.

Skiskydning. For to uger siden blev russeren Anton Shipulin omtalt, da østrigske myndigheder meddelte, at de var ved at undersøge muligt dopingmisbrug på det russiske hold i forbindelse med VM i 2017. Første juledag meddelte den 31-årige OL-stafetguldvinder fra 2014 på et pressemøde i Moskva, at han en konkurrence på fredag bliver hans sidste. »Jeg kan ikke længere finde den motivation, jeg har brug for. Jeg forsøger ikke at løbe fra problemerne. Jeg har altid været ren«, sagde Shiopulin på pressemødet.

Golf. I optakten til Ryder Cyp i september lovede Thomas Bjørn sine spillere, at han ville få lavet en tatovering, hvis Europa besejrede USA. Det lykkedes, og nu har den danske kaptajn indfriet sit løfte ved at have fået tatoveret Ryder Cup-trofæet og sejrscifrene 17,5-10,5 lige over den ene balde. Thomas Bjørn lagde juleaftensdag en video på twitter, der viste tilblivelsen af tatoveringen.

Thomas Bjørn capped off a nice year by getting a Ryder Cup tattoo in a naughty place pic.twitter.com/7WyCWpOYgP — GOLF.com (@GOLF_com) December 24, 2018

Fodbold. Esbjerg har forlænget kontrakten med 33-årige Rodolph Austin, så jamaicaneren er tilknyttet Superligaklubben frem til sommeren 2020.