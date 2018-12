Av, av, av: 14-0 og hurtigt hjem under dynen

Ishockey. Det danske U20-landshold er ikke uvant med at få et rap over næsen, når de møder de store nationer i A-gruppen ved VM. Natten til torsdag blev ingen undtagelse, da holdet i Vancouver mødte VM’s værter Canada. De forsvarende verdensmestre knuste danskerne med hele 14-0 og understregede dermed forskellen i talentbredden på de to nationer. Mens canadierne har en trup af spillere, der stort set alle har en fod inden for i den nordamerikanske NHL-liga, kan Danmark kun stille med fire mand, der har været gennem den såkaldte draft. Der er imidlertid endnu ikke grund til at fortvivle for landstræner Olaf Eller, der måtte sende sine spillere hjem på hotellet under dynen, så de kan være friske til de kommende strabadser. For femte år i træk skal han nemlig forsøge at levere et lille ishockeymirakel og undgå nedrykning fra den fine selskab.

Fodbold. På en sen scoring af Lautaro Martinez vandt Inter topkampen mod Napoli i Serie A, men det er noget ganske andet, som har stjålet overskrifterne efter kampen. Ifølge Napoli-lejren blev klubbens senegalesiske forsvarsspiller Kalidou Koulibaly udsat for racistiske tilråb gennem hele kampen, indtil han fik rødt kort ti minutter før tid. En gruppe Inter-fans skulle angiveligt have råbt abelyde efter Koulibaly. »Vi bad tre gange om, at kampen blev suspenderet«, siger Napoli-træner Carlo Ancelotti ifølge AFP. Tre gange gjorde stadionspeakeren det også klart, at den slags tilråb ikke var tilladt, men ifølge Ancelotti stoppede det aldrig. Trods vreden på Napoli-bænken over tilråbene blev kampen spillet til ende, da dommeren ikke stoppede kampen.

Skak. Verdensmesteren i skak, norske Magnus Carlsen, har fået en rædselsfuld start på VM i hurtigskak, der afvikles i den russiske by St. Petersborg. Carlsen tabte højst overraskende sine to første partier til spillere, der end ikke er blandt verdens 100 bedste spillere. Først til ukrainske Adam Tukhajev og siden til den bare 16-årige Shamsiddin Vokhidov fra Usbekistan. Siden har Carlsen vundet tre partier i træk og har stadig en chance for at vinde turneringen. Lykkes det vil han være verdensmester i alle tre skakdiscipliner. Klassik skak, lynskal og hurtigskak.