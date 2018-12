Wozniacki har udsigt til en tidligere verdensetter i det nye år

Tennis: Når Caroline Wozniacki 1. januar i Auckland indleder den nye sæson med deltagelse i ASB Classic, skal hun som nummer 3 på verdensranglisten møde en spiller fra kvalifikationsturneringen, der ikke er færdigspillet. Hvis 1. runde forløber uden overraskelser, skal Wozniacki møde ungareren Timea Babos (verdens nummer 59) og dernæst venter sandsynligvis en duel mod en anden tidligere verdensetter i kvartfinalen. I første runde mødes hviderusseren Victoria Azarenka (nr. 51) og amerikaneren Venus Williams (nr. 38), der har vundet henholdsvis to og syv grandslamturneringer.

Direkte sport i tv Lørdag TV 2 13.10 Håndbold: Randers-Nykøbing F. (k) 15.55 Håndbold: Team Esbjerg-Odense (k) TV 2 Sport 18.00 Football: P.Bowl, Florida-Michigan 22.00 Football: Notre Dame-Clemson 02.00 Football: Oklahoma-Alabama TV3 Sport 13.30 Dart: VM 17.30 Tennis: Mubadala World Ch. (m) 20.00 Dart: VM 01.05 Ishockey: Ottawa-Washington TV3 Max 13.30 Fodbold: Rangers-Celtic 16.00 Fodbold: Tottenham-Wolverhampton 18.30 Fodbold: Hibernian-Hearts 22.05 Ishockey: Los Angeles-Vegas 6’eren 18.30 Fodbold: Liverpool-Arsenal Eurosport 1 10.15 & 13.15 Alpint: World Cup, slalom (k) 11.30 Alpint: World Cup, super-G (m) 14.30 Langrend: World Cup, sprint 18.15 Skiskydning: World Team Challenge Eurosport 2 10.30 Tennis: Hopman Cup Vis mere

Fodbold: Vendsyssel FF har for resten af sæsonen lejet Mads Roerslev af FC København. Den 19-årige højreback har spillet 13 førsteholdskampe for FCK, men har i denne sæson kun fået spilletid i 4 kampe i kvalifikationen til Europa League og en enkelt pokalkampe.

Håndbold: Trænerens grønne timeoutkort er erstattet af en rød timeoutknap, når der i weekenden spilles Final-4-stævne i kvindernes pokalturnering. »Timeoutknappen er allerede blevet brugt ved flere slutrunder, og det er også planen, at håndboldtrænere på liga- og 1. divisionsniveau i Danmark skal benytte den røde knap fra næste sæson«, siger direktør Thoams Christensen på Divisionsforeningens hjemmeside.

Fodbold: Efter overstået karantæne er Pierre-Emile Højbjerg til sin managers tilfredshed atter til rådighed for Southampton, der søndag møder Manchester City i Premier League. »Pierre er en meget intelligent spiller, og han er vigtig for mig. Han læser kampene godt, og det har vi brug for«, siger Southamptonmanager Ralph Hasenhüttl til klubbens hjemmeside

Tv-sport: Danmarks Radio har indgået et samarbejde med en række forbund og kommunerne om at vise landskampe på streamingstjenesten DRTV, hvor man i 2019 vil vise volleyball fra Slagelse, futsal fra Aarhus, bordtennis fra Roskilde og floorball fra Frederikshavn.

Dart: Favoritterne er røget på stribe ved VM i London, og nu er også den forsvarende mester ude af turneringen. 28-årige Rob Cross, der sidste år vandt VM som debutant, blev besejret 4-2 af en anden englænder, Luke Humphries, i ottendedelsfinalen. Lørdagens kvartfinaler med deltagelse ser derefter således ud:

Nathan Aspinall, England - Brendan Dolen, Nordirland

Dave Chisnall, England - Gary Anderson, Skotland

Luke Humphries, England - Michael Smith, England

Michael van Gerwen, Holland - Ryan Joyce, England

Fodbold: Columbus Crew kan blive i Ohio, efter MSL-klubben er blevet overtaget af af Dee og Jimmy Haslam, der også ejer NFL-holdet Cleveland Browns. En flytning til Texas var ellers nævnt som en mulighed for Crew, der har danskamerikaneren Niko Hansen og tidligere havde Emil Larsen i truppen. »Gennem processen er det blevet klart, at Crew hører til i Columbus, og vi er glade for at være nået til enighed om at overtage ejerskabet af MLS-klubben og styre Columbus Crew«, siger Haslam-parret i en pressemeddelelse.