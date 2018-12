Chelseas franske slider sikrer vigtig udesejr

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 16.40 Håndbold: Odense-Nykøbing F (k) TV 2 Sport 13.40 Håndbold: Randers-Esbjerg (k) 21.30 Basketball: Orlando-Detroit 00.00 Basketball: Miami-Minnesota TV3+ 17.30 Fodbold: Manch. U-Bournemouth 22.20 Am. fodbold: Minnesota-Chicago 02.20 Am. fodbold: Tennessee-Indianapo. TV3 Sport 19.00 Am. fodbold: New England-NY Jets 02.05 Ishockey: Arizona-Vegas TV3 Max 13.00 Fodbold: Crystal Palace-Chelsea 20.00 Dart: VM 6’eren 15.15 Fodbold: Southampton-Man. C. Eurosport 1 12.30 Langrend: World Cup, 10 km fri (k) 14.30 Langrend: World Cup, 15 km fri (m) 16.15 Skihop: Firebakketurneringen 04.00 Tennis: Brisbane International (m) Eurosport 2 10.30 Tennis: Hopman Cup Vis mere

Fodbold: Chelsea fik søndag rettet lidt op på en sløj weekend for de store London-klubber, da holdet på udebane vandt 1-0 over Crystal Palace. Matchvinder blev midtbanedynamoen N’Golo Kanté, der efter et godt ryk ind i feltet modtog bolden fra David Luiz og elegant lagde den i nettet. Palace trykkede på i slutfasen, men den unge spanske Chelsea-målmand Kepa Arrizabalaga holdt buret rent. Sejren gav tre vigtige point i striden om Champions League-billetterne til de engelske tophold.

Foto: Tony Ashby/Ritzau Scanpix Forleden sagde Roger Federer, at han håber på endnu en mirakuløs sæson på højeste niveau. Og han er startet godt i australske Perth. Som sædvanlig.

Tennis: Roger Federer er tilsyneladende uopslidelig. Den 37-årige schweizer tager endnu en sæson på ATP Touren, og hvis man skal bedømme niveauet ud fra hans første indsats i sæsonoptakten Horman Cup i Perth, kan konkurrenterne igen godt regne med ’den gamle mester’, når der skal spilles om de store titler. Da Schweiz mødte Storbritannien i den godt besatte holdturnering, vandt Federer 6-1, 6-1 over den ellers talentfulde Cameron Norrie.

Fodbold: Et investeringsselskab med Barcelonas spanske landsholdsspiller Gerard Pique i spidsen har købt klubben FC Andorra. Det oplyser Pique ifølge AP i en pressemeddelelse. FC Andorra er stiftet i 1942 og holder som navnet antyder til i Andorra. Klubben spiller dog ikke i Andorras fodboldliga, men optræder på femteøverste niveau i det spanske ligasystem, hvor den møder hold fra Catalonien. I 1980’erne og 1990’erne var klubben i en årrække i Segunda Division B, tredjebedste række, hvilket er et foreløbigt højdepunkt. Piques erhvervelse af FC Andorra sker gennem selskabet Kosmos, der tidligere på året også investerede i tennissporten.

Håndbold: Anne Mette Hansen kommer også i den kommende sæson til at jagte europæiske triumfer med den ungarske klub Györ. Hansens oprindelige kontrakt stod til at udløbe til sommer, men parterne er blevet enige om at udnytte en gensidig option til at forlænge samarbejdet med yderligere en sæson. Dermed løber aftalen nu til sommeren 2020. Det oplyser Györ på sin hjemmeside.

Ishockey: Scoringsproblemerne fortsætter for det danske U20-landshold ved VM i Canada. Med 0-4 mod Schweiz led Danmark det tredje nederlag i lige så mange kampe, og det er endnu ikke lykkedes Olaf Ellers tropper at sende pucken i nettet. 0-22 lyder den nedslående målscore tre kampe inde i turneringen. Trods den besværlige VM-start, der også har budt på forventede nederlag mod Canada og Rusland, har det danske hold stadig muligheder for at redde livet på øverste niveau i ishockeyhierarkiet. En dansk sejr i ordinær tid i sidste gruppekamp nytårsaften mod Tjekkiet vil sende danskerne i kvartfinalen. Hvis Danmark taber point til tjekkerne, venter nedrykningskampe mod det hold, der slutter på sidstepladsen i den anden pulje. Det bliver enten Slovakiet eller Kasakhstan.

Ishockey: Den danske NHL-målmand, Frederik Andersen, har fået konstateret en skade i den ene lyske. Det skriver nyhedsbureauet AP. Toronto Maple Leafs beskriver Frederik Andersens tilstand som »day to day«. Det betyder, at han dagligt tilses, og at der løbende træffes beslutning om, hvorvidt han kan spille eller ej. I danskerens fravær har Toronto Maple Leafs valgt at hente Michael Hutchinson hos Florida Panthers.