Vinterens suveræne sejrskonge overvinder dramatisk uheld og triumferer for 20. gang

Hollænderen Mathieu van der Poel tørnede sammen med en steward og styrtede under aftenens cykelcross i Belgien.

I få sindsoprivende øjeblikke så det ud, som om det obligatoriske forbehold for uforudsete hændelser, der tages, inden en storfavorit kaster sig ud i jagten på en tilsyneladende selvfølgelig succes, skulle komme i anvendelse, da vinterens suveræne hollandske cykelcross-konge Mathieu van der Poel her til aften i den belgiske by Diegem deltog i 6. afdeling af den gennemgående sæsonkonkurrence Superprestige.

På den fjerde af de 9 runder skete nemlig det fuldstændig usandsynlige, at en af de stewarder, der er tilknyttet arrangementet for at garantere rytternes sikkerhed, pludselig trådte direkte ud foran den 23-årige hollænder, så en kollision var uundgåelig.

Det samme var det styrt, som Mathieu van der Poel udsattes for, men til alt held slap hollænderen med skrækken og knubs.

Kom hurtigt på cyklen igen

Han lå på det tidspunkt i front fulgt af belgieren Michael Vanthourenhout, der på grund af uheldet overtog føringen.

Van der Poel var imidlertid ikke værre medtaget, end at han hurtigt kom på cyklen igen, og efter lige at have sundet sig hentede han uden de store problemer Vanthourenhout.

Denne formåede kun ganske kortvarigt at følge hollænderen, og da den timelange kappestrid, som foregik i kunstigt lys, var overstået, kunne Mathieu van der Poel lade sig hylde for sæsonens 20. sejr i 21 starter.

Fik et smæld i nakken

»Jeg så godt stewarden stå ude i sporet, men pludselig bevægede han sig, og så hamrede jeg lige ind i ham«, sagde van der Poel i tv-interviewet straks efter løbet.

»Jeg følte et smæld i nakken, men det var ikke værre, end at jeg kunne fortsætte. Jeg vil ikke bebrejde stewarden noget. Det er en af den slags ting, der kan ske, og han gjorde det jo ikke med vilje«.

Det viste sig, at den uheldige official fik en utilsigtet hovedrolle, fordi han ville være hjælpsom og samle et par solbriller op, som en af de andre ryttere havde tabt.

Van Aert kunne ikke følge med

Vanthourenhout holdt fast i sin andenplads slået med 14 sekunder, den belgiske World Cup-førstemand Toon Aerts blev nr. 3 39 sekunder bagude foran hollænderen Lars van der Haar og den belgiske verdensmester Wout van Aert, der satte henholdsvis 43 og 56 sekunder til.

Van Aert havde sejret døgnet inden, da van der Poel ikke stillede op i Sylvestercross i Bredene, men i aften fik belgieren aldrig noget at skulle have sagt.

Van der Poel har nu vundet samtlige seks afdelinger af Superprestige, og med kun to tilbage fører han med 90 point foran Toon Aerts med 80.

Både van Aert og van der Poel kom dårlig fra start, men hvor hollænderen hurtigt erobrede det tabte terræn tilbage, formåede van Aert ikke at spille en rolle i kampen om sejren.

Tørner ud igen 1. januar

Allerede nytårsdag tørner crosseliten ud igen i den 6. afdeling af DVV Trofee, Grand Prix Sven Nys. Det er den eneste af de tre gennemgående sæsonkonkurrencer, der sammenlagt afgøres på tid, og selv om Mathieu van der Poel har vundet de seneste fire afdelinger, er det Toon Aerts, der ligger nr. 1.

Belgieren vandt nemlig den første dyst i denne kappestrid, Koppenbergcross, 1. november, og her led van der Poel vinterens eneste nederlag, da han blev slået med små 3 minutter.

Aerts har kun nogle få sekunder af sit forspring tilbage, og de kan meget vel tænkes at gå tabt på det nye års første dag.