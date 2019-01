Japaner vinder det traditionsrige nytårsskihop

Direkte sport i tv DR 1 14.00 Nytårsskihop TV 2 Sport 19.00 Football: LSU-UCF

Skihop. Ryoyu Kobayashi vandt anden afdeling af den traditionsrige firebakketurnering, da han ligesom i Oberstdorf var bedst i Garmisch-Partenkirchen. Japaneren fik 266,6 point for sine to hop. Det var 1,9 mere end tyske Markus Eisenbichler og 10,4 mere end polske Dawid Kubacki på tredjepladsen. Næste konkurrence i denne sæsons firebakketurnering er på fredag i østrigske Innsbruck.

Fodbold. Liverpool-spillerne Mohamed Salah og Sadio Mane skal kæmpe med Arsenals Pierre-Emerick Aubemayang om titlen som årets spiller i Afrika anno 2018. Den samme trio var nomineret sidste år, da Salah løb med prisen, og egypteren kan gentage succesen afsløres 8. januar i Dakar.

Tennis. Hvis Caroline Wozniacki genvinder sin titel i grand slam-turneringen Australian Open, kan hun se frem til en kontant præmie på 4,1 australske dollars (knap 19 millioner kr). Det er 460.000 kroner mere end sidste år, og generelt har australierne hævet præmiepuljen i årets første store turnering med 14 procent, så der nu spilles om i alt 62,5 millioner australske dollars.

Fodbold. Jamie Vardy blev matchvinder for de tidligere engelske mestre fra Leicester, der på udebane vandt 1-0 ovwer Everton i Premier League. Vardy udnyttede 13 minutter inde i 2. halvleg en frispilning, der opstod lidt tilfældigt, og Liverpool-holdet formåede ikke at svare igen eller for alvor true Kasper Schmeichels mål.

Tennis. Schweiz med superstjernen Roger Federer i spidsen slog USA 2-1 i holdturneringen Hopman Cup. Den afsluttende mixeddouble blev afgørende, og selv om USA stillede med Serena Williams som partner til Frances Tiafoe, vandt Federer sammen med Belinda Bencic i to sæt.

Fodbold. West Ham United fra den engelske Premier League har skrevet kontrakt med franskmanden Samir Nasri. Den 31-årige midtbanespiller har været uden klub siden han i februar blev idømt seks måneders karantæne for overtrædelse af dopingreglerne. Karantænen udløb med årsskiftet, og Nasri har lavet en aftale med London-klubben, der gælder for resten af sæsonen.

Motorsport. Christina Nielsen skal for 6. gang i karrieren deltage i det amerikanske 24 timersløb Daytona. Danskeren er blevet hyret af Meyer Shank Racing i stedet for Jackie Heinricher, som er blevet forhindret i at stille op til sæsonåbningen på grund en rygskade. Christina Nielsen skal således forsøge at vinde den amerikanske klassiker sammen med den 38-årige britiske tidligere DTM-, Champ Car- og NASCAR-kører Katherine Legge samt brasilianske Bia Figueiredo (33) og schweiziske Simona De Silvestro (30). Den 57. udgave af 24 Hours of Daytona køres 26.-27. januar.

Fodbold. I en meningsmåling fortaget af YouGov på foranledning af Deutsche Presse Agentur (Dpa) siger 41 procent af de adspurgte, at Joachim Löw ikke længere er den rigtige mand i spidsen for nationens fodboldlandshold. Med otte nederlag havde Tyskland et af de værste landskampår nogensinde, og holdet røg som forsvarende verdensmester ud af VM i Rusland efter den indledende gruppe. Tyskland åbner 2019 med en testkamp mod Serbien 20. marts, og her er kravet en sejr, hvis menigmand skal genvinde troen på 58-årige Löw.

Ishockey. Det danske U20-landshold led det 4. nederlag på stribe ved VM i Canada, da Tjekkiet vandt 4-0. Nederlaget betyder, at Danmark skal ud i en kamp mod Kasakhstan, hvor taberen rykker ud af A-gruppen.

Tennis. Andy Murray er efter et skadesplaget 2018 for første gang siden september tilbage på tennisbanen i turneringssammenhæng. Den tidligere verdensetter slog i første runde i Brisbane International den australske wildcard-modtager James Duckworth i to sæt med cifrene 6-3 og 6-4.