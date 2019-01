Millioner af kroner på højkant i årets første store turnering

Direkte sport i tv DR 1 14.00 Nytårsskihop TV 2 Sport 19.00 Football: LSU-UCF

Vis mere

Tennis. Hvis Caroline Wozniacki genvinder sin titel i grand slam-turneringen Australian Open, kan hun se frem til en kontant præmie på 4,1 australske dollars (knap 19 millioner kr). Det er 460.000 kroner mere end sidste år, og generelt har australierne hævet præmiepuljen i årets første store turnering med 14 procent, så der nu spilles om i alt 62,5 millioner australske dollars.

Motorsport. Christina Nielsen skal for 6. gang i karrieren deltage i det amerikanske 24 timersløb Daytona. Danskeren er blevet hyret af Meyer Shank Racing i stedet for Jackie Heinricher, som er blevet forhindret i at stille op til sæsonåbningen på grund en rygskade. Christina Nielsen skal således forsøge at vinde den amerikanske klassiker sammen med den 38-årige britiske tidligere DTM-, Champ Car- og NASCAR-kører Katherine Legge samt brasilianske Bia Figueiredo (33) og schweiziske Simona De Silvestro (30). Den 57. udgave af 24 Hours of Daytona køres 26.-27. januar.





Ishockey. Det danske U20-landshold led det 4. nederlag på stribe ved VM i Canada, da Tjekkiet vandt 4-0. Nederlaget betyder, at Danmark skal ud i en kamp mod Kasakhstan, hvor taberen rykker ud af A-gruppen.

Tennis. Andy Murray er efter et skadesplaget 2018 for første gang siden september tilbage på tennisbanen i turneringssammenhæng. Den tidligere verdensetter slog i første runde i Brisbane International den australske wildcard-modtager James Duckworth i to sæt med cifrene 6-3 og 6-4.