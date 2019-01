Wozniacki indleder året med en sikker sejr

Hollænder blev den anden nogen sinde til at vinde VM i dart for tredje gang.

Tennis. I op til 40 graders varme fik topseedede Caroline Wozniacki en vellykket start på året, da hun i første runde af ASB Classic i New Zealand vandt 6-3, 6-2 over den tyske lucky loser Laura Siegemund. Wozniacki havde aldrig tidligere mødt den 30-årige tysker, der som bedst har været nummer 27, men efter en knæskade i 2017 er røget ned som nummer 113. »Det var ikke den kønneste kamp, jeg har spillet«, erkendte Wozniacki om sejren, der sender hende videre til en kamp i anden runde mod den 18-årige canadieren Bianca Andreescu, som hun heller aldrig har mødt før.

Direkte sport i tv Onsdag TV 2 Sport 06.15/11.30 Tennis: Brisbane Int. (k) 18.30 Håndbold: Viborg-Aarhus U. (k) 20.30 Håndbold: Herning/Ikast - Team Esbjerg (k) 00.00/02.00 Tennis: ASB Classic (k) 6’eren 21.00 Fodbold: Newcastle-Manchester U Eurosport 1 06.00 Tennis: Brisbane International (m) 11.45 Langrend: World Cup 13.45 Langrend: World Cup 04.00 Tennis: Brisbane International (m) Eurosport 2 10.30/14.30 Tennis: Hopman Cup Vis mere

Dart. For tredje gang blev hollænderen Michael van Gerwen verdensmester, da han i finalen i Alexandra Palace i London nedkæmpede endnu en brite og vandt 7-3 over englænderen Michael Smith. Den 29-årige hollænder bragte sig foran 4-0, det blev 4-2, 6-2 og 6-3, inden van Gerwen med 32 point tilbage lukkede kampen med en dobbelt-16 i andet forsøg. Van Gerwen er den blot anden dartspillere, der vinder VM for tredje gang. Den eneste anden er legenden Phil Taylor, der vandt 14 gange.

Amerikansk fodbold. Danskeren Andreas Knappe skriver på Facebook, at han har indgået en kontrakt med Denver Broncos for den kommende NFL-sæson. »Det betyder meget. Jeg er glad for, jeg har en klub gående ind i mit tredje år. Jeg har været lidt forfulgt af uheld i 2018. Så glæder mig til, at det vender i 2019, og at jeg har formået at gøre, hvad holdet har villet have, så jeg er tilbage hos dem næste sæson«, siger Knappe til gulklud.dk. Kontrakten gælder fra marts, når NFL-holdene indleder forberedelserne til den kommende sæson.

Fodbold. Med sin scoring til 2-0 i Tottenhams 3-0-sejr ude over Cardiff er Christian Eriksen alle tiders mest scorende dansker i den bedste engelske fodboldrække, hvor han med 45 mål nu har overhalet Jan Mølby. Tottenham er dermed tilbage på vinderkurs efter julens skuffende nederlag til Wolverhampton. »Jeg ønsker ikke at kigge på tabellen. Selvfølgelig er vi i en god position. Vi er nødt til at finde en måde at være stabile på, hvis vi vil være titeludfordrere. Vi skal tro mere på os selv. Vi er i en proces, hvor vi leverer fantastiske ting. Men man skal være stabil i løbet af hele sæsonen«, siger Tottenhammanager Maurizio Pochettino til Sky Sport.