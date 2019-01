Solskjær efter ny United-sejr: Lad mig blive her

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 20.15 Håndbold: Danmark-Ungarn (m) TV 2 Sport 7.00 Tennis: ASB Classic (k) 11.30 Tennis: Brisbane International (k) 18.30 Håndbold: København-Odense (k) 4.30 Basketball: Golden State-Houston TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester C.-Liverpool TV3 Sport 20.05 Ishockey: Toronto-Minnesota 1.35 Ishockey: NY Islanders-Chicago Eurosport 1 13.00 Langrend: World Cup, jagtstart (m) 14.00 Skihop: Firebakketurnering, kval. 15.00 Langrend: World Cup ,jagtstart (k) Eurosport 2 9.00 Tennis: Brisbane International (m) 12.00/14.30 Tennis: Hopman Cup 00.00 Golf: Tournament of Champions Vis mere

Fodbold: Manchester United er som forvandlet under manager Ole Gunnar Solskjær, og den populære nordmand håber, at han kan fortsætte i jobbet efter denne sæson. Efter onsdagens sejr på udebane over Newcastle fastslår Solskjær ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ’ikke ønsker’ at forlade klubben, hvor han fra midten af 1990’erne og et årti frem selv havde stor succes som angriber. »Det er en gruppe fremragende spillere, og stemningen er fantastisk. Her vil jeg gerne blive«, siger Solskjær. Han blev for fire kampe siden hentet ind som en midlertidig erstatning resten af denne sæson for den fyrede José Mourinho, og siden er det blevet til lutter sejre.

Og den eneste plet fra de tre første kampe under Solskjær blev vasket væk mod Newcastle, som ikke formåede at score mod United. »Endelig holdt vi tavlen ren. En meget professionel indsats«, sagde Solskjær umiddelbart efter slutfløjtet til Sky Sports. »Vi ramte ikke de højder, vi er i stand til. Vi var langsomme i første halvleg, men kontrollerede kampen fint, blev ved med at presse på og fik vores mål«, konstaterer han. Nordmandens indskiftninger blev afgørende mod Newcastle. Han sendte Romelu Lukaku og Alexis Sanchez på banen, og kort efter scorede først Lukaku, hvorefter Sanchez lagde op til Marcus Rashfords træffer.

Tennis: Venus Williams vandt torsdag sin 2. runde-kamp i Auckland med cifrene 6-4, 6-3 over også amerikanske Laura Davis, der ellers leverede en god indsats. Williams viste bare høj klasse, når det var nødvendigt. Vinder Caroline Wozniacki sin 2. runde-kamp over den canadiske teenager Bianca Andreescu, skal danskeren møde den amerikanske veteran i kvartfinalen.

Fodbold: Nicklas Bendtner kommer ikke til at passe sin træning i Rosenborg, for torsdag påbegynder han afsoning af 50 dages fængselsdom iført fodlænke. Angriberen skal afsone dommen i København fra 3. januar og frem til 22. februar. »Der er lagt et konkret træningsprogram for ham i afsoningsperioden, som er udarbejdet af klubben og Nicklas i fællesskab. Han kommer til at træne alene og vil blive fulgt af vores sportslige stab. Han vil få mulighed for at træne hver dag«, siger Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg til Adresseavisen.

Ishockey: Danmarks U20-landshold i er et skridt nærmere nedrykning fra A-gruppen. Sent onsdag dansk tid tabte træner Olaf Ellers tropper med 3-4 i den første nedrykningskamp mod Kasakhstan i Vancouver. De to nationer spiller bedst ud af tre kampe for at undgå nedrykning, og nu er Danmark altså pisket til sejr i den anden kamp fredag for at sikre en afgørende kamp.

Tennis: Serena Williams vandt igen sin single ved Hopman Cup i Perth, men igen tabte USA alligevel sin kamp. Williams sejrede 6-1, 7-6 over Storbritanniens Katie Boulter, men da Frances Tiafoe tabte til Cameron Norrie og Willimas-Tiafoe efterfølgende også tabte doublen til Norrie-Boulter, sejrede briterne samlet.

Fodbold: Gustavo Alfaro overtager trænersædet i Boca Juniors. Det skriver klubben sin hjemmeside. 56-årige Alfaro tager over for Guillermo Barros Schelotto, der blev fyret, efter at Boca Juniors i starten af december tabte Copa Libertadores-finalen til ærkerivalerne fra River Plate. Alfaro har trænerjob i en lang række argentinske klubber på cv’et. Argentineren stod senest i spidsen for Huracán. Guillermo Barros Schelotto blev onsdag præsenteret som ny træner i MLS-klubben Los Angeles Galaxy.

Tennis: Den rutinerede tjekke Tomas Berdych har efter en lang pause fået et flot comeback til ATP Touren under denne uges turnering i Doha. Først besejrede han tyske Philipp Kohlschreiber, og natten til torsdag dansk tid nedkæmpede han spanske Fernando Verdasco 4-6, 6-4, 7-6. I kvartfinalen skal Berdych møde franske Pierre-Hugues Herbert.