Nadia Nadim skifter til Paris Saint-Germain

Fodbold: Robert Skov var her, der og alle vegne for FC København i efteråret. Nu er han også kommet på Årets Hold, der hvert år kåres af Spillerforeningens medlemmer. Skov er med på holdet som den eneste spiller fra den bedste danske række. Årets hold: Kasper Schmeichel (Leicester) – Jens Stryger Larsen (Udinese), Mathias ’Zanka’ Jørgensen (Huddersfield), Simon Kjær (Sevilla), Henrik Dalsgaard (Brentford) – Lasse Schöne (Ajax Amsterdam), Christian Eriksen (Tottenham), Thomas Delaney (Dortmund) – Robert Skov (FC København), Nicolai Jørgensen (Feyenoord), Yussuf Poulsen (RB Leipzig).

Fodbold: Nicklas Bendtner kommer ikke til at passe sin træning i Rosenborg, for torsdag påbegynder han afsoning af 50 dages fængselsdom iført fodlænke. Angriberen skal afsone dommen i København fra 3. januar og frem til 22. februar. »Der er lagt et konkret træningsprogram for ham i afsoningsperioden, som er udarbejdet af klubben og Nicklas i fællesskab. Han kommer til at træne alene og vil blive fulgt af vores sportslige stab. Han vil få mulighed for at træne hver dag«, siger Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg til Adresseavisen.

Ishockey: Danmarks U20-landshold i er et skridt nærmere nedrykning fra A-gruppen. Sent onsdag dansk tid tabte træner Olaf Ellers tropper med 3-4 i den første nedrykningskamp mod Kasakhstan i Vancouver. De to nationer spiller bedst ud af tre kampe for at undgå nedrykning, og nu er Danmark altså pisket til sejr i den anden kamp fredag for at sikre en afgørende kamp.

Fodbold: Esbjerg har kaldt målmand Lasse Mikkelsen tilbage fra et lejeophold hos 2. divisionsklubben Kolding IF efter et halvt år. Det oplyser sportschef i Esbjerg Jimmi Nagel Jacobsen til JydskeVestkysten. Mikkelsen kommer sammen med Mads Kikkenborg og førstevalget Jeppe Højbjerg til at udgøre Esbjergs målmandstrup i foråret, efter at 33-årige Jonas Jensens kontrakt udløb, da 2018 blev til 2019.

Tennis: 37-årige Roger Federer erkendte efter sin 7-6, 7-6-sejr over Stefanos Tsitsipas ved Hopman Cup torsdag, at han hev efter vejret på grund af en hård kamp. Han var dog meget tilfreds med sejren over et af de helt store, unge talenter på ATP Touren. Grækenlands Maria Sakkari udlignede dog til 1-1 efter sit møde med Federers schweiziske landsmand Belinda Bencic, der blev besejret 6-3, 6-4. Nu skal doublen afgøre duellen.

Tennis: Serena Williams vandt igen sin single ved Hopman Cup i Perth, men igen tabte USA alligevel sin kamp. Williams sejrede 6-1, 7-6 over Storbritanniens Katie Boulter, men da Frances Tiafoe tabte til Cameron Norrie og Willimas-Tiafoe efterfølgende også tabte doublen til Norrie-Boulter, sejrede briterne samlet.