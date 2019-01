To danskere inviteres til den helt store golfscene

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 7.00 Tennis: WTA fra Auckland 19.30 Ishockey: Aalborg-Rungsted TV3 Sport 20.00 Indendørs fodbold: Star Sixes TV3 Max 20.45 Fodbold: Tranmere-Tottenham Eurosport 1 6.00 Tennis: ATP fra Brisbane 13.45 Skihop: Firebakketurneringen Eurosport 2 10.30 Tennis: Hopman Cup

Golf: Der bliver dansk deltagelse på Augusta National Golf Clubs legendariske baner, når 2019-udgaven af majorturneringen US Masters løber af stablen i april. Både Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen er således blevet inviteret til at deltage i den amerikanske turnering. Det skriver begge spillere på Twitter. »2019 starter godt«, skriver Bjerregaard sammen med et billede af invitationen. Thorbjørn Olesen har også lagt et billede af invitationen på det sociale medie. »Bedste brev jeg kommer til at modtage hele året«, skriver han begejstret. De to danskere har fået en invitation, fordi de sluttede 2018 i top-50 på verdensranglisten. Thorbjørn Olesen sluttede som nr. 43, mens Lucas Bjerregaard blev nr. 45. Sidste gang, en dansker deltog i den prestigefyldte turnering, var i 2017, hvor Søren Kjeldsen endte på en delt 36.-plads.

Tennis: Sidste år tromlede den unge hviderusser Aryna Sabalenka frem på WTA Touren, og hun har åbnet denne sæson på sammen måde. Fredag gik det ud over den tidligere nr. 1 på verdensranglisten, russiske Maria Sharapova, der i Shenzhen-kvartfinalen blev besejret 6-1, 4-2. Slutstillingen skyldes, at Sharapova opgav at fuldføre 2. sæt på grund af smerter i venstre lår. I semifinalen skal Sabalenka, der er nr. 13 på verdensranglisten, møde enten kinesiske Yafan Wang eller rumænske Monica Niculescu.

Fodbold: Benfica har fyret cheftræner Rui Vitória. Det skriver klubben på sin hjemmeside. 48-årige Vitória blev ansat i 2015 og førte i sine to første sæsoner Benfica til titlen i den portugisiske liga. I sidste sæson blev det til en andenplads, mens holdet aktuelt indtager en fjerdeplads i ligaen. Benfica deltog i efterårets Champions League-gruppespil, hvor det blev til en tredjeplads i gruppe E. Klubben skal dermed spille Europa League i foråret, hvor tyrkiske Galatasaray venter i første runde.

Matchfixing: Hårdere straffe til sportsudøvere, der forbryder sig mod reglerne omkring matchfixing inden for Danmarks grænser. Sådan lyder signalet fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Opfordringen sker, efter at man i udlandet har set eksempler på hårde straffe i forbindelse med netop matchfixing. To italienske tennisspillere fik blandt andet hårde straffe. Daniele Bracciali blev idømt karantæne for livstid og en millionbøde, mens Potito Starace er udelukket fra enhver involvering i sport i ti år.

»Når vi ser så vidtgående sanktioner i udlandet i både tennis og snooker for nylig, så giver det selvfølgelig anledning til at kigge på, hvordan det kan sammenlignes med niveauet herhjemme. Og der må vi sige, at de få sammenlignelige sager vi har haft, ligger på et noget lavere niveau. Vi er af den opfattelse, at matchfixing er lige så undergravende for idrættens troværdighed som doping. Det skal også afspejle sig i de konsekvenser, der er ved at bryde reglerne. Det mener vi ikke er tilfældet i øjeblikket, når vi ser ned over de sager, der har været herhjemme«, siger Poul Broberg, der er chef for Public Affairs i DIF.