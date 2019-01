Canadisk teenagesensation banker sig videre til finale

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 7.00 Tennis: ASB Classic (k) 10.00 Tennis: Brisbane Int. (k) 23.00 Basketball: Denver-Charlotte TV3+ 22.00 Football: Houston-Indianapolis 2.15 Football: Dallas-Seattle TV3 Sport 13.30 Fodbold: West Bromwich-Wigan 16.00 Indendørs fodbold: Star Sixes 19.30 Fodbold: Crystal Palace-Grimsby 21.00 Fodbold: Bourges-Lyon TV3 Max 13.30 Fodbold: Bournemouth-Brighton 16.00 Fodbold: Everton-Lincoln 18.30 Fodbold: Blackpool-Arsenal 6’eren 13.30 Fodbold: Manchester U.-Reading 16.00 Fodbold: Chelsea-Nottingham F. 18.30 Fodbold: Newcastle-Blackburn Eurosport 1 6.00 Tennis: Brisbane Int. (m) 9.00 Tennis: Hopman Cup, finale 14.00/15.15 Langrend: World Cup 16.00 Alpint: World Cup, slalom (k) 2.00 Tennis: Sydney International (m) Eurosport 2 13.30 Fodbold: West Ham-Birmingham 16.00 Fodbold: Derby-Southampton 18.30 Fodbold: Norwich-Portsmouth 22.00 Golf: Tournament of Champions Vis mere

Tennis: Den canadiske sensation, 18-årige Bianca Andreescu, virker ustoppelig ved WTA-turneringen i Auckland, hvor hun bl.a. har besejret Caroline Wozniacki og Venus Williams. Hun er således finaleklar efter lørdag at have besejret Taiwans 3.-seedede Su-Wei Hsieh 6-3, 6-3 i semifinalen. I finalen venter den forsvarende mester, tyske Julia Görges, der vandt sin semifinale over den talentfulde slovak Viktoria Kuzmova 6-1, 7-6 (8-6).

Fodbold: Der har været mange store øjeblikke for 19-årige Karen Holmgaard i 2018. I sommer var hun med til at vinde det danske mesterskab med Fortuna Hjørring, og tidligere på året fik hun debut på A-landsholdet. De mange gode præstationer er ikke gået ubemærket hen hos kollegerne. De har nemlig stemt på Karen Holmgaard som årets kvindelige talent 2018.

Tennis: Det 20-årige hviderussiske stortalent Aryna Sabalenka, der fik sit markante gennembrud på sidste års WTA Tour, tog lørdag fat på den nye sæson med succes. Sabalenka fik trods en lidt dårlig start mod USA’s Alison Riske hevet titlen i kinesiske Shenzhen i hus, da hun vandt finalen 4-6, 7-6, 6-3.

Håndbold: Danmarks mandlige landshold skal håndtere en norsk profil mindre ved VM på hjemmebane. Kent Robin Tønnesen har pådraget sig et brud i hånden under en træning med landsholdet og går glip af VM. Det oplyste Det Norske Håndboldforbund sent fredag aften efter træningen i Nadderud. Norge er i samme VM-gruppe som Danmark, Østrig, Tunesien, Chile og Saudi-Arabien. I stedet for Tønnesen har Harald Reinkind fra THW Kiel fået den ledige plads i den norske VM-trup, som rejser til Danmark på onsdag.

Fodbold: Ebbe Sand havde onsdag sin første officielle arbejdsdag som sportsdirektør i Brøndby, og han er ikke i tvivl om, hvor fokus skal være i det næste stykke tid. Som afløser for Troels Bech vil han blandt andet kigge meget på talenterne i klubben, hvor flere skal slå igennem på førsteholdet. »Jeg kommer også til at have et stort fokus på vores unge talenter i Brøndby Masterclass, for vi skal simpelthen have flere igennem det berømte nåleøje«, siger Ebbe Sand til klubbens hjemmeside.

Fodbold: Den effektive spilletid skal øges, og derfor skal tidsudtrækning elimineres i kampene. Det er et af flere tiltag, som The International Football Association Board (Ifab) arbejder på at få indført fra næste sæson. Et af forslagene er at ændre reglerne for udskiftninger, så spillere skal gå ud af banen ved nærmeste sidelinje. I dag skal udskiftede spillere forlade banen ved holdets udskiftningsbænk. Kasper Hjulmand, træner i FC Nordsjælland, mener, at tidsudtrækning nogle gange er et problem i Superligaen. »Jeg kan godt lide, at man kigger på, hvordan man kan få mere action i kampene og sørge for, at bolden er i gang. Når kampe kommer under 40 minutter i effektiv spilletid, begynder vi at være over grænsen«, siger Kasper Hjulmand.

Ishockey: Oliver Bjorkstrand scorede natten til lørdag dansk tid for sin klub, Columbus Blue Jackets, i NHL. Det hjalp dog ikke noget i det store billede, da Columbus tabte 2-4 på hjemmebane mod Carolina Hurricanes. Også danske Lars Eller var på isen i nat for sin klub Washington Capitals. Han scorede holdets eneste mål, men det var heller ikke var nok til at sikre klubben en sejr. Efter ordinær spilletid endte den målfattige kamp 1-1 mod Dallas Stars. Men i den forlængede spilletid scorede Dallas endnu engang til slutresultatet 2-1.