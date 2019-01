Mikkel Hansen er VM-klar efter at være blevet far

Franck Ribery kom i skænderi med sine fans efter at have bestilt en guldbelagt bøf.

Håndbold. Mikkel Hansen blev lørdag far til en dreng, skriver den danske landsholdsspillers kæreste, Stephanie Gundelach, på Instagram. Dermed skulle alt være klart til, at Mikkel Hansen kan spille for Danmark, når VM indledes på torsdag med en kamp mod Chile i Royal Arena.

Direkte sport i tv Søndag TV 2 16.15 Håndbold: Danmark-Ungarn (m) TV 2 Sport 7.30 Tennis: ASB Classic, finale (k) 13.45 Håndbold, U19: DK-Frankrig (m) 21.30 Basketball: Minnesota-LA Lakers 00.00 Basketball: Atlanta-Miami 2.35 Tennis: Sydney International (k) TV3+ 18.30 Football: Baltimore-LA Chargers 22.15 Football: Chicago-Philadelphia TV3 Sport 18.00 Indendørs fodbold: Star Sixes 23.05 Ishockey: Detroit-Washington TV3 Max 15.00 Fodbold: Man. City-Rotherham 17.15 Fodbold: Bordeaux-Le Havre 20.45 Fodbold: Pontivy-Paris SG 6’eren 15.00 Fodbold: QPR-Leeds 17.30 Fodbold: Newport-Leicester Eurosport 1 10.00 Tennis: Brisbane International (m) 12.00 Alpint: World Cup, slalom (m) 13.00 Langrend: World Cup (k) 13.45 Nordisk komb.: World Cup 14.15 Langrend: World Cup (m) 15.45 Alpint: World Cup, storslalom (m) 16.30 Skihop: Firebakketurneringen 4.00 Tennis: Sydney International (m) Eurosport 2 10.00/13.30Kælk: World Cup 00.00 Golf: Tournament of Champions Vis mere

Håndbold. 21-8 i første og og 20-10 i anden halvleg gav Team Esbjerg en knusende sejr på 41-18 over rumænske Magura Cisnadie i den første gruppekamp i EHF Cuppen. De to øvrige hold i gruppen er norske Storhamar og tyske Bietigheim.

Fodbold. Franskmanden Franck Ribery er af Bayern München blevet idømt en stor bøde for at have opført sig upassende på de sociale medier. Ribery lagde en video op på Instagram, hvor han har bestilt en t-bonesteak belagt med 24 karat guld på en restaurant i Dubai, hvilket afstedkom en del kritik. »Lad os begynde med de misundelige og hadefulde, som sikkert er resultatet af et sprækket kondom«, skrev Ribery blandt andet, hvilket Bayern München har straffet med en bøde af ukendt størrelse.

Ishockey. Finland vandt for tredje gang på seks år verdensmesterskabet for U20, da finalen i Vancouver mod USA blev vundet med 3-2.

Tennis. Karolina Pliskova vandt sin 12. WTA-turnering, da den 5.-seedede tjekke i finalen i Brisbane vandt 4-6, 7-5, 6-2 over den useedede ukrainer Lesia Tsurenko.

Håndbold. Den 21-årige playmaker Lasse Hamann-Boeriths skifter i næste sæson fra 1. divisionsklubben Tønder til Sønderjyske i den bedste række.

Tennis. Efter at have elimineret det tidligere verdensettere Caroline Wozniacki og Venus Williams samt SU-Wei Hsieh i semifinalen led den 18-årige canadier Bianca Andreescu nederlag i finalen ved WTA-turneringen i Auckland. Tyskeren Julia Görges, der er verdens nummer 14, vandt med 2-6, 7-5, 6-1 i finalen turneringen for andet år i træk. Andreescu rykker med finalepladsen 45 pladser frem på verdensranglisten, hvor hun nu er nummer 107, mens Wozniacki holder sin placering som nummer 3.

Ishockey. Nikolaj Ehlers måtte udgå efter et voldsomt sammenstød med Sidney Crosby i fredagens nederlag til Pittsburgh Penguins, og siden har danskerens NHL-klub, Winnipeg Jets, meddelt, at 22-årige Ehlers må holde en måneds pause på grund af en skade i den øvre del af kroppen.

Amerikansk fodbold. Indianapolis Colts og Dallas Cowboys er som de første videre til det, der svarer til kvartfinalerne i NFL. Colts vandt 21-7 på udebane over Houstons Texans, mens Dallas Cowboys besejrede Seattle Seahawks 24-22.