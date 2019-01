Rooney måtte en tur i detentionen

Direkte sport i tv Mandag 7. januar TV 2 Sport 6.00 Tennis: Sydney International (k) 19.30 Håndbold: Ajax - Silkeborg-Voel (k) 2.00 Amerikansk fodbold: NCAA, finale 5.35 Tennis: Sydney International (k) TV3+ 20.45 Fodbold: Wolves-Liverpool TV3 Sport 1.05 Ishockey: Toronto-Nashville Eurosport 1 5.00 Tennis: Sydney International (m) Vis mere

Fodbold. Manchester United-legenden Wayne Rooney, der nu huserer i MLS for DC United, kan tilføje endnu et punkt til sit synderegister udenfor banen. 33-årige Rooney kom 16. december i politiets varetægt i Washington, hvor han beruset blev taget med og smidt i detentionen fort at have udløste en døralarm i lufthavnen. »Hr. Rooney blev sigtet for at være fuld i offentligheden og blev fragtet til et detentionscenter i Loudoun, hvor han blev tilbageholdt, indtil han var ædru«, står der i en erklæring fra Metropolitan Washington Airports Authority. En talsmand for Rooney erklærer overfor Press Association, at anholdelsen skete, fordi Rooney var ’desorienteret’ som følge af receptpligtige sovepiller, som han tog om bord på et flyt, samt alkoholindtagelse. Forseelserne kostede Rooney en bøde på 25 dollar samt 91 dollar i sagsomkostninger, rapporterer NBC Sports.

Fodbold. Ved Asian Cup i De Forenede Arabiske Emirater var det tilsyneladende ’vind eller forsvind’ for Thailands landstræner. Milovan Rajevac er i hvert fald blevet sat fra bestillingen efter Thailands nederlag på 4-1 til Indien ved de kontinentale mesterskaber.

Tennis. Caroline Wozniacki er ankommet til Melbourne for at forberede titelforsvaret ved Australian Open, der indledes om en lille uge.





Fodbold. Real Madrid tabte yderligere terræn i La Liga, da holdet tabte 0-2 på hjemmebane til Real Sociedad, der kom tidligt foran på Bernanbeu på et straffespark og cementerede sejren i slutfasen efter at Lucas Vasquez var blevet udvist. Barcelona sejrede 2-1 i Getafe på mål af Lionel Messi og Luis Suarez og udbyggede dermed forspringet i toppen. Barcelona har 40 point for 18 kampe, mens Atlético Madrid har 35, Sevilla 33, Alaves 31 og Real Madrid 30.

Fodbold. Den franske storklub Marseille blamerede sig i pokalturneringen, da det blev til et nederlag på 2-0 til Andrezieux fra den 4. bedste række. Andrezieux måtte endda spille kampen på neutral bane i St-Etienne, da deres egen arena blev vurderet for lille og usikker til et møde med Frankrigs største og mest populære klub, der dominerede med en boldbesiddelse på 78, men ikke formåede at score mod upåagtede Andrezieux.

Amerikansk fodbold. Los Angeles Chargers og Philadelphia Eagles er videre til næste runde af slutspillet i NFL. Los Angeles Chargers vandt 23-17 ude over Baltimore Ravens og møder nu New England Patriots, mens de forsvarende mestre fra Philadelphia Eagles var presset med vandt 16-15 over Chicago Bears. Philadelphias næste modstander er New Orleans. De øvrige kvartfinaler hedder Indianapolis-Kansas og Dallas-LA Rams.