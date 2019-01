Wozniacki er igen landsholdsspiller

Direkte sport i tv Mandag 7. januar TV 2 Sport 6.00 Tennis: Sydney International (k) 19.30 Håndbold: Ajax - Silkeborg-Voel (k) 2.00 Amerikansk fodbold: NCAA, finale 5.35 Tennis: Sydney International (k) TV3+ 20.45 Fodbold: Wolves-Liverpool TV3 Sport 1.05 Ishockey: Toronto-Nashville Eurosport 1 5.00 Tennis: Sydney International (m) Vis mere

Tennis. Caroline Wozniacki vil, hvis kroppen kan holde til det, tilsyneladende gerne være med til sit fjerde OL. Derfor har superstjernen, trods den sent i 2018 konstaterede gigtsygdom, meldt sig under landsholdets faner i 2019. OL-kvalifikationen er skruet sådan sammen, at hvis man vil til OL i Tokyo i 2020, så skal man også kunne fremvise to deltagelser i landsholdsturneringen Fed Cup i enten 2019 eller 2020. Første Fed Cup-mulighed for Wozniacki er i hendes andet hjemland, Polen, 6.-9. februar. Her er hun udtaget sammen med Karren Barritza, Emilie Francati, Maria Jespersen og 16-årige Clara Tauson, oplyser Dansk Tennis Forbund. »Caroline vil selvfølgelig være en forstærkning af holdet. Derfor vil vi gerne strække os langt for at få hende med. Så vi har i samråd med Carolines team valgt at udtage hende og udskyde den endelige beslutning om deltagelse i Fed Cup«, siger Jens Anker Andersen, der dansk Fed Cup-kaptajn. Caroline Wozniacki er i øjeblikket i Melbourne for at forberede titelforsvaret ved Australian Open, der indledes om en lille uge.





Fodbold. Manchester United-legenden Wayne Rooney, der nu huserer i MLS for DC United, kan tilføje endnu et punkt til sit synderegister udenfor banen. 33-årige Rooney kom 16. december i politiets varetægt i Washington, hvor han beruset blev taget med og smidt i detentionen fort at have udløste en døralarm i lufthavnen. »Hr. Rooney blev sigtet for at være fuld i offentligheden og blev fragtet til et detentionscenter i Loudoun, hvor han blev tilbageholdt, indtil han var ædru«, står der i en erklæring fra Metropolitan Washington Airports Authority. En talsmand for Rooney erklærer overfor Press Association, at anholdelsen skete, fordi Rooney var ’desorienteret’ som følge af receptpligtige sovepiller, som han tog om bord på et flyt, samt alkoholindtagelse. Forseelserne kostede Rooney en bøde på 25 dollar samt 91 dollar i sagsomkostninger, rapporterer NBC Sports.

Fodbold. Horsens-anfører Mathias Nielsen fortsætter karrieren hos Randers FC. Spørgsmålet er bare, om han skifter med det samme eller når kontrakten udløber til juni. Der er i hvert fald indgået en treårig aftale fra 1. juli, men skal Horsens og træner Bo Henriksen have lidt penge for defensivspilleren, så er det langt fra utænkeligt, at skiftet allerede sker her i vinterpausen.

Cykling. 23-årige Mads Pedersen (Trek) afskriver sin mulighed for at køre Tour de France i år. Også selv om holdkaptajnen gerne vil have ham med. »Jeg har været inde i billedet, og Richie Porte har sagt til holdet, at han gerne vil have mig med, men Touren ligger ikke så godt til mig i år. Derfor syntes holdledelsen, at det var en bedre idé, at jeg fokuserede på Vuelta a España og derefter på VM«, siger Mads Pedersen til Ritzau. Mads Pedersen chokerede i 2018 ved at blive nummer to i forårsklassikeren Flandern Rundt.

Tennis. To af WTA Tourens mest drevne damer stod ansigt til ansigt i 1. runde af turneringen i Sydney og efter et langt, sejt opgør kunne den tidligere US Open-vinder, 34-årige australier Samantha Stosur, trække sig tilbage med sejr over slovakken Dominika Cibulkova med 6-3, 3-6, 6-4. Det var første gang i et lille halvt år, Stosur vandt en kamp.

Fodbold. Vendsyssel FF har tilknyttet den australske forsvarsspiller Dylan McGowan på en aftale frem til 2021. Dylan McGowan har en fortid i blandt andet Hearts i Skotland sammen med VFF-assistenten Mike Tullberg og har senest spillet i en klub i Sydkorea.

Fodbold. Ekslandsholdsspilleren Mikkel Beckmann går trænervejen og indleder karrieren som assistent for Christian Nielsen i 1. divisionsklubben Lyngby. 35-årige Mikkel Beckmanns aktive karriere startede i netop i barndomsklubben Lyngby, inden angriberen drog videre til Randers FC og FC Nordsjælland og fik 7 A-landskampe og en VM-deltagelse på cv’et i 2010. »Han kender klubben, historien og værdierne indefra. En rigtig Lyngby-dreng, der som helt ung stod på fantribunen og heppede på holdet og endte med at være helten inde på banen som spiller«, siger Christian Nielsen til klubbens hjemmeside.

Amerikansk fodbold. Los Angeles Chargers og Philadelphia Eagles er videre til næste runde af slutspillet i NFL. Los Angeles Chargers vandt 23-17 ude over Baltimore Ravens og møder nu New England Patriots, mens de forsvarende mestre fra Philadelphia Eagles var presset til det yderste, men vandt 16-15 over Chicago Bears. Chicagos kicker Cody Parker havde muligheden for at sikre sit hold sejren få sekunder før tid, men hans spark ramte først den venstre stolpe og dumpede så ned på tværstangen og sprang ud på banen igen. »Jeg har det forfærdeligt. Der er egentlig ikke noget svar på det. Jeg synes, at jeg ramte bolden godt«, siger Cody Parker til NFL’s hjemmeside. Philadelphias næste modstander er New Orleans. De øvrige kvartfinaler hedder Indianapolis-Kansas og Dallas-LA Rams.