18-årig dansk cykelrytter sat i dopingkarantæne

Cykling. Den danske juniorrytter Mattias Skjelmose Jensen overtrådte dopingreglerne 26. maj 2018 sidste år og er idømt ti måneders karantæne. Det oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI) til Jyllands-Posten. Karantænen trådte efter rytterens eget ønske i kraft 7. juli 2018 og den varer derfor frem til 6. maj. Mattias Skjelmose Jensen blev i 2018 nummer 3 i juniorernes udgave af klassikeren Paris-Roubaix og afleverede den positive dopingprøve ved et etapeløb, han vandt i Schweiz. Det er stoffet methylhexanamin, den dengang 17-årige blev testet positiv for. Stoffet findes ofte i kosttilskud.

Tennis. Amerikaneren Sloane Stephens var noget langsom i optrækket i 1. runde ved WTA-turneringen i Sydney, hvor stjernen tabte første sæt 0-6 til russeren Ekaterina Alexandrova, men kom stærk tilbage og sejrede i tiebreak i de følgende to sæt. »Jeg sagde til mig selv, at det nok ikke kunne blive værre, og så begyndte jeg at spille«, forklarer verdensranglistens nummer 5 til AP. Øvrige resultater: Ashley Barty-Jelena Ostapenko 6-3, 6-3, Aliaksandra Sasnovich-Daria Kasatkina 6-1, 6-4, Petra Kvitova-Aryna Sabalenka 6-1, 7-5.

Fodbold. Real Madrids nederlag i søndags til Sociedad er blevet endnu mere bittert. Den tyske midtbanekrumtap Toni Kroos blev skadet og må sidde ude på ubestemt tid med en fibersprængning.

Fodbold. Alex Ferguson var manager i Manchester United i 27 år og Arsene Wenger regerede 22 år i Arsenal. Nu drømmer Tottenhams manager Mauricio Pochettino om at gå dem i bedene og arbejde langsigtet i London-klubben. »Jeg håber, og jeg ønsker at være her i 20 år, før jeg tager en beslutning, om jeg vil forlade klubben, eller om jeg vil stoppe min karriere… Jeg er meget fokuseret på at være her, og jeg vil hjælpe klubben med at opnå dens mål«, siger Pochettino ifølge BBC.

Skisport. Der er for meget sne i Østrig – så meget, at torsdagens træning forud for kvindernes styrtløb i St. Anton er blevet udsat. Dermed er det amerikanske ikon Lindsey Vonns comeback på World Cup-pisterne også udsat til fredag. Vonn fik en knæskade tidligere på sæsonen, men er nu klar til at genoptage rekordjagten. Vonn har vundet 82 gange i World Cuppen og har som sæsonmål at komme op på siden af svenske Ingemar Stenmark, der vandt 86 gange i 1970’erne og 1980’erne.