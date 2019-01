Det kunne ikke blive værre: Og så tog Sloane Stephens sig sammen

Direkte sport i tv Tirsdag 8. januar TV 2 Sport 7.00 Tennis: Sydney International (k) 18.30 Håndbold: TTH Hol.-Ringkøbing (k) 1.00 Basketball: Philadelphia-Washingt. 3.35 Tennis: Sydney International (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Tottenham-Chelsea TV3 Sport 21.00 Fodbold: Lyon-Strasbourg 1.05 Ishockey: Pittsburgh-Florida Eurosport 1 11.00 Tennis: Sydney International (m) 17.45/20.30 Alpint: World Cup, slalom (k) 3.00 Tennis: Sydney International (m) Vis mere

Tennis. Amerikaneren Sloane Stephens var noget langsom i optrækket i 1. runde ved WTA-turneringen i Sydney, hvor stjernen tabte første sæt 0-6 til russeren Ekaterina Alexandrova, men kom stærk tilbage og sejrede i tiebreak i de følgende to sæt. »Jeg sagde til mig selv, at det nok ikke kunne blive værre, og så begyndte jeg at spille«, forklarer verdensranglistens nummer 5 til AP. Øvrige resultater: Ashley Barty-Jelena Ostapenko 6-3, 6-3, Aliaksandra Sasnovich-Daria Kasatkina 6-1, 6-4, Petra Kvitova-Aryna Sabalenka 6-1, 7-5.

Fodbold. Selskabet der driver FC København, Parken Sport & Entertainment, afviser i en meddelelse til Fondsbørsen, at de er i dialog med udenlandske investorer om et eventuelt opkøb. »Under henvisning til rygterne i Inside Business dags dato om, at en gruppe udenlandske investorer påtænker at præsentere Parken Sport & Entertainments bestyrelse for et købstilbud på aktierne i Parken Sport & Entertainment, skal vi hermed meddele, at Parken Sport & Entertainment ikke har været i dialog med nogen udenlandske investor grupper, og der er ikke blevet præsenteret noget købstilbud for Parken Sport & Entertainments bestyrelse,« skriver Parken Sport & Entertainment.

Badminton. Konflikten mellem forbundet Badminton Danmark og landsholdsspillerne kan være på vej mod en utraditionel løsning. Landsholdsspillerne har nemlig fået individuelle tilbud fra Badminton Danmark, der ikke vil forhandle med Danske Elitesportsudøveres Forening og direktør Mads Øland. »Vi kan bekræfte, at vi i dag har udsendt individuelle, men enslydende aftaler til spillerne«, lød det mandag fra Badminton Danmark-direktør Bo Jensen. En talsmand for spillerne, Hans-Kristian Vittinghus, erklærer sig overfor TV Sport for skuffet.

Fodbold. 19-årige Elias Sørensen har forlænget sin aftale med Premier League-klubben Newcastle til 2022. Angriberen har scoret 19 mål for klubbens reservehold i denne sæson, hvor han er topscorer i reserveligaen. Elias Sørensen skiftede fra HB Køge i 2016.

Fodbold. Superligaklubbens Sønderjyskes nyansatte cheftræner, Glen Riddersholm, havde mandag første arbejdsdag i Haderslev. Han lægger op til en mere boldbesiddende spillestil i foråret. »Vi skal se, om vi kan lægge flere afleveringer ind i holdet og skabe flere store, åbne chancer med en struktureret tilgang til spillet på den sidste tredjedel«, siger Riddersholm til Ritzau. Sønderjyske er seks point fra Randers FC og AaB, der befinder sig i top-6 og dermed på slutspilspladserne.

Håndbold. Ved det kommende VM for mænd i Danmark og Tyskland stiller Nord- og Sydkorea et fælles hold. Holdet består af 12 fra syd og 4 fra nord. Det skal nok blive godt, forsikrer anføreren ifølge Ritzau. »Vi var lidt distancerede, da vi mødte nordkoreanere for første gang, men vi har lært hinanden bedre at kende i de dage, vi har været sammen. Nu er vi blevet venner«, siger anfører, sydkoreaneren Jung Su-Young. Korea-holdet spiller torsdag i Berlin mod Tyskland.

Fodbold. Striden om kontrakter og penge mellem de norske klubber Rosenborg og Haugesund er blevet løst, så træneren Eirik Horneland i fremtiden kan træne den norske mesterklub Rosenborg, der har Mike Jensen og Nicklas Bendtner i spillertruppen. Det oplyser Haugesund, skriver Ritzau.