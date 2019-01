Verdensetteren taber sin første kamp efter tre måneders pause

Tennis. Selv om Simona Halep ikke har spillet en tenniskamp siden US Open i oktober, har rumæneren bevaret sin position som nummer 1 på verdensranglisten. I nat gjorde 27-årige Simona Halep så comeback i Sydney International, hvor hun i første runde tabte 6-4, 6-4 til australieren Asleigh Barty. »Det var en god kamp med tanke på, at det er næsten fire måneder siden, jeg senest spillede. Jeg spillede tennis på et fint niveau. Hun spillede virkelig godt, sp hun fortjente at vinde«, sagde Simona Halep, der har været ukampdygtig på grund af en rygskade, som hun intet mærkede sit. Sydney International er Haleps eneste kampforberedelse inden Australian Open, hvor hun sidste år tabte finalen til Caroline Wozniacki.

Direkte sport i tv Onsdag TV 2 Sport 7.30 Tennis: Sydney International (k) 2.00 Basketball: Houston-Milwaukee 5.00 Tennis: Sydney International (k) TV3 Sport 18.45 Fodbold: Monaco-Rennes 21.00 Fodbold: Paris SG-Guingamp 2.05 Ishockey: Chicago-Nashville 6’eren 20.45 Fodbold: Manchester City-Burton Eurosport 1 9.00 Tennis: Sydney International (m) 5.00 Tennis: Sydney International (m) Vis mere

Fodbold. 5 mål i 16 kampe er ikke godt nok for en angriber som Gonzalo Higuain. I hvert fald er AC Milans sportsdirektør ikke tilfreds med sin argentinske angriber, der scorede betydeligt oftere for Real Madrid og Napoli. »Nogle gange skal der et enkelt mål til, før det ændrer alt. Hvis han (Higuain, red.) skal fortsætte i klubben, bliver han nødt til at tage ansvar. Han har haft det hårdt, men det skal han lægge bag sig og tage arbejdshandskerne på«, siger Leonardo i en opsang til Higuain, der er lejet for resten hele sæsonen.

Fodbold. Efter at have pådraget sig en hjernerystelse 29. juli har Vendsyssels forsvarsspiller Jakob Hjorth ikke siden kunnet deltage i træningen i Superligaklubben. »I de seneste mange måneder har det været meget op og ned. For tre måneder siden var jeg indlagt og sad i kørestol, og jeg kunne ikke gå selv. Specialisterne siger, at man ikke kan sige noget konkret, så snart du kommer ud over de første tre måneder, så det er svært at spå om, hvornår jeg kan vende tilbage til fodboldbanen«, fortæller Jakob Hjorth til TV2 Sport.