Selv om Athletic Bilbao er stenrig og aldrig er rykket ud af den bedste spanske fodboldliga, er klubben presset af sin egen tradition. Klubben vil kun benytte spillere født i Baskerlandet. Derfor er transfermarkedet stort set kun et spørgsmål om at holde på de bedste spillere.

Vinterens transfervindue i europæisk fodbold er netop lukket. For klubber, der er truet af nedrykning og mulig økonomisk ruin, gav det en sidste, afgørende mulighed for at lappe på et hullet forsvar eller hente målfarlige spillere til et ineffektivt angreb før anden halvdel af sæsonen.