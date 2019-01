Bundhold fælder mægtige PSG i pokalturnering

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 20.15 Håndbold, VM: Danmark-Chile (m) TV 2 Sport 7.00 Tennis: Sydney International (k) 14.25 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 18.15 Håndbold, VM: Korea-Tyskland (m) 3.30 Basketball: San Antonio-Oklahoma TV3 Sport 1.05 Ishockey: Boston-Washington Eurosport 1 9.00 Tennis: Australian Open, lodtrækn. 11.00 Tennis: Sydney International (m) 14.15 Skiskydning: World Cup Eurosport 2 1.00 Golf: Sony Open in Hawaii Vis mere

Fodbold: Paris Saint-Germains stjernehold mistede sent onsdag muligheden for at genvinde den franske Liga Cup. På eget græs tabte Neymar og holdkammeraterne i kvartfinalen med 1-2 til upåagtede Guingamp, der er bundprop i den bedste franske række. Gæsterne blev undervejs tildelt tre straffespark. Marcus Thuram misbrugte det første efter en times spil. I kampens tillægstid var den gal igen i PSG’s bageste række, hvor der blev begået et nyt straffespark. Thuram blev igen sat til at eksekvere. Denne gang lykkedes det, selv om Alphonse Aréola i PSG-målet fik hånden på bolden. PSG har været suveræn i denne sæson med 15 sejre i 17 kampe i den franske liga, hvor holdet indtager en sikker førsteplads. I Champions League er holdet nået frem til ottendedelsfinalerne, hvor Manchester United venter.

Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Ritzau Scanpix Caroline Wozniacki er i gang med træningen i Melbourne, der lægger baner til sæsonens første grand slam-turnering.

Caroline Wozniacki er i gang med træningen i Melbourne, der lægger baner til sæsonens første grand slam-turnering. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Ritzau Scanpix

Tennis: Caroline Wozniacki bliver seedet som nr. 3 ved Australian Open. Det skriver turneringen i en pressemeddelelse. Dermed er Wozniacki, der er forsvarende mester i Melbourne, en af favoritterne til igen at tage trofæet i turneringen, der sættes i gang mandag (natten til mandag dansk tid). Rumænske Simona Halep, der tabte til Wozniacki i finalen i 2018, er topseedet, mens tyske Angelique Kerber er seedet nr. 2. Serena Williams, der vandt Australian Open i 2017, vender tilbage til turneringen efter at være fraværende sidste år på grund af barsel. Den amerikanske veteran er seedet som nr. 16. Hos mændene er Novak Djokovic og Rafael Nadal seedet til at nå finalen. Den forsvarende mester Roger Federer er tredjeseedet.

Fodbold: Manchester City står mildest talt med det ene ben i finalen af den engelske Liga Cup. I første semifinale blev det således onsdag aften til en 9-0-sejr over League 1-holdet Burton Albion. Og returopgøret om to uger bliver derfor blot en formalitet. Det mener Citys manager, Pep Guardiola. »Selvfølgelig er vi allerede i finalen. Vi skal spille den anden kamp, og vi vil tage den seriøst«, siger han efter kampen, hvor Gabriel Jesus blev noteret for fire scoringer. »Vi er glade for at være i finalen igen. Det er ikke nemt at spille denne slags kampe. Vi talte inden kampen om, at vi skulle tage det alvorligt, og vi begyndte godt«, siger Guardiola. Efter Citys 7-0-sejr over Rotherham i FA Cuppen søndag havde manageren valgt at lade flere af sine nøglespillere sidde over i onsdagens kamp. Belgieren Kevin De Bruyne, der er på vej tilbage fra en skade, var dog i startopstillingen og dominerede midtbanen.

Tennis: Alle fire topseedede spillere er nu sendt ud af ugens turneringer på ATP og WTA Touren. Det blev en realitet, da det græske stortalent Stefanos Tsitsipas i Sydney tabte sin kvartfinale til den italienske veteran Andreas Seppi 6-4, 4-6, 4-6. I Auckland røg USA’s John Isner ud i 2. runde mod landsmanden Taylor Fritz. Hos kvinderne tabte franske Caroline Garcia i 1. runde til den unge amerikaner Sofia Kenin i Hobart, mens Simona Halep i Sydney tabte til australske Ashleigh Barty i 2. runde. Ikke den ønskede opvarmning for favoritterne i ugen op til Australian Open.