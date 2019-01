Tårevædet Murray: Australian Open kan blive min sidste turnering

FAKTA Direkte sport i tv DR1 15.30 Håndbold: VM, Angola-Qatar (m) 20.30 Håndbold: VM, Egypten-Sverige DR2 18.00 Håndbold: VM, Argentina-Ungarn TV 2 Sport 9.00 Tennis: Sydney International (k) 15.30 Håndbold: VM, Japan-Makedonien 18.00 Håndbold: VM, Island-Kroatien 20.30 Håndbold: VM, Tunesien-Norge 4.00 Basketball: Utah-LA Lakers TV3+ 18.30 Inde-fodbold: KMD Cup TV3 Sport 20.45 Fodbold: Lyon-Reims TV3 Max 20.45 Fodbold: Leeds-Derby Eurosport 1 6.00 Tennis: Sydney International (m) 13.15 N. komb.: World Cup, langrend 14.00 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 17.45 Skihop: World Cup Eurosport 2 9.45 Nordisk kombineret: World Cup 11.15 Alpint: World Cup (k) 1.00 Golf: Sony Open in Hawaii Vis mere

Tennis: Dette års Australian Open kan blive den sidste turnering med deltagelse af den britiske tennisstjerne Andy Murray. Det siger den tidligere verdensetter på et pressemøde i Melbourne fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Andy Murray døjer fortsat med smerter efter en hofteoperation for et år siden. »Ja, jeg tror, at der er en sandsynlighed for det. Helt sikkert«, siger en følelsesladet og tårevædet Murray på spørgsmålet om, hvorvidt han står foran sin sidste turnering på højeste niveau. Egentlig havde han tænkt sig at bide smerterne i sig frem til dette års Wimbledon-turnering. Men han tvivler på, at det bliver muligt.

»Wimbledon er stedet, hvor jeg gerne ville stoppe, men jeg er ikke sikker på, at jeg er i stand til at spille med smerten i yderligere fire eller fem måneder«, siger den 31-årige skotte. »Det gør for ondt. Jeg ønsker ikke at fortsætte med at spille på den måde«, siger han. Den triste udmelding fra en af de seneste årtiers største tennisspillere kommer efter et nedslående træningspas mod Novak Djokovic. Murray er faldet ned som nr. 230 på verdensranglisten. I 1. runde af Australian Open møder han den 22.-seedede spanier Roberto Bautista Agut, der for nylig vandt tureringen i Doha.

Atletik: For nylig oprettede Vatikanstaten et atletikhold, og torsdag godkendte Italiens Olympiske Komité (Coni) så oprettelsen af Vatikanets Atletikforbund. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Det betyder i første omgang, at de foreløbig 60 medlemmer af forbundet kan konkurrere i både nationale og internationale atletikkonkurrencer. Præsidenten for Vatikanets Atletikforbund, Melchor José Sänchez de Toca y Alameda, fortæller, at den langsigtede drøm er at deltage ved den største begivenhed af dem alle på atletikscenen. »Drømmen, som vi ofte har haft, er at se Vatikanets flag blandt delegationerne ved de olympiske leges åbningsceremoni«, siger atletikpræsidenten.

Football: NFL-holdet Denver Broncos har forfremmet holdets defensive koordinator Vic Fangio til cheftræner, meddeler holdets general manager, John Elway. Fangio har 32 års trænererfaring i NFL, men det er første gang, han bliver cheftræner for et hold. Den 60-årige træner afløser Vance Joseph, som blev fyret i december efter to sæsoner, hvor holdet i begge havde flere nederlag end sejre. Denver Broncos vandt Super Bowl i 2015-sæsonen.

Tennis: Italienske Andreas Seppi, der i næste måned fylder 35, er en af ATP Tourens seje veteraner, som med mellemrum gør sig bemærket inden for stregerne. I denne uge har manden fra Bolzano levet højt på sin store erfaring og fine teknik i Sydney International, hvor han har spillet sig frem til sin første finale siden 2015 efter fredagens 7-6, 6-4-sejr over 3.-seedede Diego Schwartzman fra Argentina. I kvartfinalen besejrede Seppi den topseedede græker Stefanos Tsitsipas.

Alpint: Den amerikanske skidronning Lindsey Vonns sæsondebut er blevet udskudt, da lørdagens styrtløb i østrigske St. Anton grundet voldsomt snefald er skubbet til næste uge. Vonn blev knæskadet tilbage i november, men er nu klar til comeback. Den 34-årige amerikaner forventes også at stille til start i søndagens Super-G-løb i St. Anton, som foreløbig ikke er udsat. Vonn har 82 World Cup-sejre og er dermed kun fire sejre fra at tangere legenden Ingemar Stenmarks rekord for flest World Cup-sejre.