Fortvivlede Østrig ser Chile rejse sig fra danske smæk med sensationssejr

FAKTA Direkte sport i tv DR1 15.30 Håndbold: VM, Rusland-Korea (m) DR2 18.15 Håndbold: VM, Tyskland-Brasil. (m) TV 2 20.15 Håndbold: VM, DK-Tunesien TV 2 Sport 7.00 Tennis: Sydney International (k) 9.00 Badminton: Thailand Masters 12.40 Skiskydning: W. Cup, jagtstart (k) 15.00 Håndbold: VM, Østrig-Chile 17.30 Håndbold: VM, Norge – S.-Arabien 20.30 Håndbold: VM, Frankrig-Serbien 23.00 Basketball: Miami-Memphis TV3+ 16.00 Fodbold: Brighton-Liverpool 22.00 Football: Kansas-Indianapolis 1.45 Football: LA Rams-Dallas TV3 Sport 17.00 Fodbold: Amiens-Paris SG 20.00 Fodbold: Nice-Bordeaux TV3 Max 13.30 Fodbold: West Ham-Arsenal 16.00 Fodbold: Wigan-Aston Villa 18.30 Fodbold: Millwall-Blackburn 6’eren 18.30 Fodbold: Chelsea-Newcastle Eurosport 1 9.00 Tennis: Sydney International (m) 12.30/15.00 Skiskydning: jagtstart 14.30 Nordisk komb.: W. Cup, langrend 16.00 Formel E: Marokkos VM-afdeling Eurosport 2 9.45 Nordisk kombineret: World Cup 11.30 Alpint: World Cup (k) 13.15 Langrend: World Cup 14.45/17.45 Kælkning: World Cup 16.00 Skihop: World Cup Vis mere

VM-håndbold: Chile leverede lørdag en overraskelse af de helt store ved VM-slutrunden i Danmark. Efter torsdagens afklapsning med et nederlag på 23 mål til Danmark lykkedes det lørdag chilenerne at besejre Østrig med 32-24. Selv om Østrig ikke hører til blandt de absolutte topnationer til VM, så var det alligevel ventet, at østrigerne ville vinde over den sydamerikanske modstander ganske komfortabelt.

Under sidste års Kids Day ved Australian Open optrådte Caroline Wozniacki og Roger Federer sammen på Rod Laver Arena, men denne gang spiller de mandag på samme bane hver for sig i singlerækkerne. Foto: Ng Han Guan/AP

Tennis: Caroline Wozniacki og Roger Federer kommer til at danne en dynamisk duo på førstedagen i Australian Open. De to titelholdere fra sidste års turnering indleder årets udgave af grand slam-turneringen på Rod Laver Arena, anlæggets største bane. Det sker mandag aften lokal tid, men det svarer til mandag formiddag dansk tid – for Wozniackis vedkommende cirka klokken 9. Det meddeler arrangørerne på turneringens hjemmeside, hvor hele mandagens tennisprogram kan findes. Tredjeseedede Wozniacki har den første kamp på aftenprogrammet på Rod Laver Arena mod belgieren Alison Van Uytvanck.

Fodbold: Den unge irer Declan Rice blev lørdag eftermiddag matchvinder for West Ham, da han i den tidlige Premier League-kamp mod Arsenal stod for opgørets eneste mål. Med 1-0-sejren fortsætter West Ham den fine fremgang under manager Manuel Pellegrini og indtager nu rækkens ottendeplads.

Alpint: Det østrigske slalomfænomen Marcel Hirscher var atter hurtigst, da der lørdag blev afviklet en World Cup-afdeling i storslalom i Adelboden i Schweiz. Det er ottende gang i sæsonen, at Hirscher ender øverst på podiet. Næsten midtvejs i sæsonen begynder han allerede at kunne øjne en samlet World Cup-sejr. I lørdagens storslalomkonkurrence blev nordmanden Henrik Kristoffersen igen nr. 2.

Skiskydning: Den norske skiskytte Johannes Thingnes Bø vandt lørdag sin syvende World Cup-sejr i sæsonen. I jagtstarten i Oberhof var han 15,1 sekunder hurtigere end det tyske hjemmebanehåb Arnd Peiffer. Johannes Thingnes Bø vandt til trods for, at han missede en gang på hver af de tre sidste skydninger. I den samlede World Cup fører nordmanden forholdsvis suverænt.

Håndbold: Kvinderne fra Aarhus United har sat kurs mod en sjælden aarhusiansk plads i slutspillet i landets bedste række. Lørdag hentede Aarhus United den første sejr i 2019, da bundholdet EH Aalborg blev slået med 28-22. Dermed indtager Aarhus-træner Heine Eriksens hold en solid sjetteplads efter 16 spillerunder af grundspillet med gode chancer for at ende i den top-8, der giver adgang til slutspillet.