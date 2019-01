Wozniacki og Federer åbner ballet i Melbourne

FAKTA Direkte sport i tv DR1 15.30 Håndbold: VM, Rusland-Korea (m) DR2 18.15 Håndbold: VM, Tyskland-Brasil. (m) TV 2 20.15 Håndbold: VM, DK-Tunesien TV 2 Sport 7.00 Tennis: Sydney International (k) 9.00 Badminton: Thailand Masters 12.40 Skiskydning: W. Cup, jagtstart (k) 15.00 Håndbold: VM, Østrig-Chile 17.30 Håndbold: VM, Norge – S.-Arabien 20.30 Håndbold: VM, Frankrig-Serbien 23.00 Basketball: Miami-Memphis TV3+ 16.00 Fodbold: Brighton-Liverpool 22.00 Football: Kansas-Indianapolis 1.45 Football: LA Rams-Dallas TV3 Sport 17.00 Fodbold: Amiens-Paris SG 20.00 Fodbold: Nice-Bordeaux TV3 Max 13.30 Fodbold: West Ham-Arsenal 16.00 Fodbold: Wigan-Aston Villa 18.30 Fodbold: Millwall-Blackburn 6’eren 18.30 Fodbold: Chelsea-Newcastle Eurosport 1 9.00 Tennis: Sydney International (m) 12.30/15.00 Skiskydning: jagtstart 14.30 Nordisk komb.: W. Cup, langrend 16.00 Formel E: Marokkos VM-afdeling Eurosport 2 9.45 Nordisk kombineret: World Cup 11.30 Alpint: World Cup (k) 13.15 Langrend: World Cup 14.45/17.45 Kælkning: World Cup 16.00 Skihop: World Cup Vis mere

Tennis: Caroline Wozniacki og Roger Federer kommer til at danne en dynamisk duo på førstedagen i Australian Open. De to titelholdere fra sidste års turnering indleder årets udgave af grand slam-turneringen på Rod Laver Arena, anlæggets største bane. Det sker mandag aften lokal tid, men det svarer til mandag formiddag dansk tid – for Wozniackis vedkommende cirka klokken 9. Det meddeler arrangørerne på turneringens hjemmeside, hvor hele mandagens tennisprogram kan findes. Tredjeseedede Wozniacki har den første kamp på aftenprogrammet på Rod Laver Arena mod belgieren Alison Van Uytvanck.

Fodbold: Den unge irer Declan Rice blev lørdag eftermiddag matchvinder for West Ham, da han i den tidlige Premier League-kamp mod Arsenal stod for opgørets eneste mål. Med 1-0-sejren fortsætter West Ham den fine fremgang under manager Manuel Pellegrini og indtager nu rækkens ottendeplads.

VM-håndbold: Adskillige spillere på det danske landshold har kæmpet med store eller små skavanker som optakt til VM. Senest har Hans Lindberg måttet forlade truppen med en skade, han pådrog sig mod Chile, og en anden af de rutinerede kræfter, Henrik Toft, er endnu ikke klar til at træde ind i turneringen. Til gengæld har landstræner Nikolaj Jacobsen fuld råderet over Mads Mensah, der bider tænderne sammen og spiller VM trods en forstuvning i håndleddet på sin skudarm. »Det går heldigvis hele tiden i den rigtige retning, og kan jeg undgå at få flere slag på det, skal det nok blive bedre«, siger Mads Mensah.

Tennis: Han hedder ganske vist Tennys til fornavn, og alligevel havde han ikke før lørdagens ATP-finale i newzealandske Auckland vundet en titel. Men Tennys Sangren fra Tennessee (hmm) var efter en flot uge også oven på i finalen og vandt 6-4, 6-2 over briten Cameron Norrie. En god grand slam-optakt for amerikaneren, der sidste chokerede under Australian Open ved at nå kvartfinalen efter sejre over bl.a. profilerne Stan Wawrinka og Dominic Thiem. Sandgrens unge australske kollega Alex De Minaur har også taget sin første titel ved i Sydney at nedkæmpe den seje italienske veteran Andreas Seppi 7-5, 7-6, selv om han kort forinden måtte spille sin semifinale, der var udsat pga. regn.

Tennis: Petra Kvitova fik regulære smæk i 1. sæt ved WTA-finalen i Sydney, men der erfarne tjekke trak alligevel det længste strå og besejrede den formstærke australier Ashleigh Barty 1-6, 7-5, 7-6. I Hobart kunne den unge amerikaner Sofia Kenin for første gang løfte et trofæ, da hun meget overbevisende finalebesejrede slovakiske Anna Karolina Schmiedlova 6-3, 6-0.