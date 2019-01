Sådan reagerer man, når man er ved at få stryg af en superstjerne

Direkte sport i tv Mandag 14. januar DR 1 20.15 Håndbold: VM, Danmark – Saudi-A. (m) DR2 17.30 Håndbold: VM, Norge-Østrig TV 2 Sport 15.00 Håndbold: VM, Tunesien-Chile 16.30 Håndbold: VM, Ungarn-Qatar 18.00 Håndbold: VM, Rusland-Tyskland 20.30 Håndbold: VM, Sverige-Angola 3.00 Cykling: Tour Down Under, 1. etape TV3 Sport 1.05 Ishockey: Washington-St. Louis TV3 Max 21.00 Fodbold: Man. C.-Wolverhampton Eurosport 1 7.00 Tennis: Australian Open 19.45 Billard: Snooker, Masters 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 7.00 Tennis: Australian Open 14.00 Billard: Snooker, London Masters 1.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Tennis. Den russiske superstjerne Maria Sharapova var knusende overlegen i 1. runde af Australian Open i Melbourne, hvor hun besejrede briten Harriet Dart 6-0, 6-0 på en time. Maria Sharapova møder i 2. runde svenske og derefter formentlig Caroline Wozniacki. Det ser hun allerede nu frem til. »Vi skal begge igennem et par kampe inden da. Jeg forbereder mig på mange ting. Men det kunne være en god kamp«, lyder det fra Sharapova. Amerikanske Sloane Stephens (seedet 5)er videre efter sejr mod landsmanden Taylor Townsend, 6-4, 6-2. Tyske Angelique Kerber (2) slog slovenske Polona Hercog 6-2, 6-2. Nattens overraskelser i damesingle stod grækeren Maria Sakkari og amerikaneren Danielle Collins for. Sakkari slog den tidligere French Open-vinder Jelena Ostapenko 6-1, 3-6, 6-2, mens Collins sendte den 14.-seedede tysker Julia Görges ud med 2-6, 7-6 og 6-4.

Tennis. I herresingle ved Australien Open i Melbourne fik Rafael Nadal (seedet 2) og fin start med sejr mod australieren James Duckworth 6-4, 6-3, 7-5. Sydafrikaneren Kevin Anderson (5) måtte bruge fire sæt på at slå franske Adrian Mannarino 6-3, 5-7, 6-2, 6-1. To mindre overraskelser indtræf i 1. runde. Amerikanske John Isner (9) tabte til landsmanden Reilly Opelka efter fire gange tiebreak 7-6, 7-6, 6-7, 7-6 i et opgør med i alt 87 serveesser – 47 til Isner og 40 til Opelka. Tjekkiske Tomas Berdych, der havde et 2018 præget af rygproblemer, viste stor styrke og slog briten Kyle Edmund (13) 6-3, 6-0, 7-5.

Amerikansk fodbold. New England Patriots og den legendariske quarterback Tom Brady er for 8. sæson i træk klar til at spille finale i AFC-conference i NFL. Los Angeles Chargers blev slået 41-28. Brady ser nu frem til et møde med Kansas City Chiefs, der slog Indianapolis Colts 31-13. »Det bliver en god kamp. Chiefs er et godt hold, så vi får se«. Det bliver sjovt, Brady. Finalen i NFC-conference står mellem New Orleans Saints og Los Angeles Rams. New Orleans leverede et kæmpe comeback mod de forsvarende mestre Philadelphia Eagles, der var foran 14-0, men ikke scorede yderligere og derfor tabte 20-14 efter to touch down-kast fra quarterback Drew Brees og to field goals. LA Rams sejrede 30-22 mod Dallas.

Håndbold. Målmanden Andreas Palicka viste verdensklasse, da Sverige bankede Argentina med 31-16 ved VM. I Royal Arena førte svenskerne 15-10 ved pausen, inden Andreas Palicka helt tog pynten af sydamerikanerne, der havde overrasket med at spille uafgjort i deres første kamp mod Ungarn.

Fodbold. Real Madrid sikrede sig en 2-1-sejr på udebane mod Betis Sevilla på en scoring af Dani Ceballos to minutter før tid. Det var Real første sejr i 2019 og klubben rykkede med gevinsten frem på 4.-pladsen foran Deportivo Alaves.