Politi ser nærmere på landsholdsspillers blotter-video

Direkte sport i tv Tirsdag 15. januar DR 1 16.15 Håndbold: Saudi-Arabien - Tunesien (m) DR 3 18.15 Håndbold: Norge-Chile (m) TV 2 20.45 Håndbold: Østrig-Danmark (m) TV 2 Sport 15.30 Håndbold: Rusland-Brasilien (m) 18.00 Håndbold: Korea-Serbien (m) 3.30 Cykling: Tour Down Under, 2. etape TV3 Sport 19.00 Fodbold: Angers-Bordeaux 1.05 Ishockey: NY Islanders-St. Louis Eurosport 1 7.00 Tennis: Australian Open 19.45 Billard: Snooker London Masters 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 7.00 Tennis: Australian Open 10.00/13.00 Alpint: World Cup (k) 14.00 Billard: Snooker London Masters 20.45 Fodbold: Blackburn-Newcastle 1.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Fodbold. 22-årige Gavin Whyte er nyslået nordirsk landsholdsspiller, men det er en episode udenfor kridtstregerne, der har gjort angriberen fra den engelske klub Oxford United berømt og berygtet. BBC skriver således, at politiet i Belfast har besluttet sig for at se nærmere på en video, der florerer på et socialt medie, og overvejer om der skal rejses en sag. Videoen viser Gavin Whyte og en kammerat, der blotter sig på sjofel facon på åben gade i Belfast. Landstræner Michael O’Neill siger, at Whytes opførsel ligger langt fra den opførsel, man kan forvente af en landsholdsspiller, mens Oxford United-manager Karl Robinson melder om en særdeles angrende ung mand. »Jeg har sjældent hørt nogen være så brødebetynget. Han fortryder det og burde aldrig have gjort det«, siger Robinson ifølge BBC.

Tennis. Verdens bedste var i problemer i 1. runde ved Australian Open i Melbourne. I damesingle måtte den rumænske verdensetter Simona Halep ud i tre hårde sæt mod den kraftfulde ester Kaia Kanepi, der sidste år blandt andet slog Halep i 1. runde ved US Open. Efter tiebreakgevinst til Kanepi i 1. sæt rejste rumæneren sig dog og sejrede 6-7 (2), 6-4, 6-2 efter 2.11 timers slid. Hvis Simona Halep skal bevare sin førsteplads på ranglisten, når Australian Open er forbi, kræver det, at hun kommer langt i turneringen, hvor hun qua sidste års finaleplads har 1.300 ranglistepoint at forsvare. Som ranglistepointene er fordelt ved indgangen til 2. runde, har hele 8 spillere mulighed for at passere rumæneren i løbet af turneringen. En af de 8, der kan stryge forbi Halep, er japaneren Naomi Osaka (seedet 4). US Open-mesteren slog polakken Magda Linette 6-4, 6-2.

Tennis. Den tidligere dobbelte Australian Open-vinder Victoria Azarenka, der sejrede i 2012 og 2013, er færdig i dette års udgave efter nederlag til tyskeren Laura Siegemund. Tyskeren vandt 6-7, 6-4, 6-2 over den tidligere hviderussiske verdensetter. Noget bedre gik det for en anden tidligere vinder, Serena Williams (seedet 16). Den amerikanske veteran, der jagter sin rekordtangerende grandslam-triumf nummer 24, gjorde kort proces mod en anden tysker, Tatjana Maria. 6-0, 6-2 sluttede det på overbevisende facon til lillesøster Williams, der onsdag morgen fik selskab af storesøster Venus Williams i 2. runde. 38-årige useedede Venus Williams var nede 3-5 i 2. sæt og måtte ud i tre sæt, for at besejre rumæneren Mihaela Buzarnescu (25) 6-7 (3), 7-6 (3), 6-2. Nattens største overraskelse i damesingle kom, da den 10.-seedede russer Daria Kasatkina tabte 3-6, 0-6 til Timea Bacsinszky fra Schweiz.

Tennis. I Australian Opens herresinglerække var der lutter favoritsejre. Tyske Alexander Zverev (seedet 4) vandt i tre sæt mod slovenske Aljaz Bedene, mens Japans Kei Nishikori (8) var under pres mod den polske kvalifikationsspiller Kamil Majchrzak. Verdens nummer 176 var foran 2-0 i sæt, men måtte opgive nede med 0-3 i femte sæt. Topseedede Novak Djokovic fik en overbevisende start i Melbourne, da serberen besejrede den amerikanske kvalifikationsspiller Mitchell Krueger 6-3, 6-2, 6-2. Australiens hjemmebanehån Nick Kyrgios tabte 4-6, 6-7 (5), 4-6 til canadieren Milos Raonic (16).

Svømning. Fina, Det Internationale Svømmeforbund, har efter et møde med flere nationale forbund trukket truslen om udelukkelse af svømmere, der deltager ved privatarrangerede stævner, tilbage. Fina anerkender svømmernes ret til at deltage i ethvert stævne, men resultater og rekorder vil ikke blive godkendt, hvis stævnet ikke opfylder en række krav, skriver forbundet i en pressemeddelelse. Et planlagt stævne, International Swimming League, i december i Torino blev aflyst, fordi Fina truede med at udelukke svømmerne, der var stillet en samlet præmiesum på 14 mio. kr. i udsigt.

Fodbold. Den nordamerikanske Major League Soccer kan få en tredje dansker udover målmanden David Ousted og Niko Hansen i den kommende sæson, efter at Toronto FC i den såkaldte SuperDraft valgte Patrick Bunk-Andersen. Den 24-årige forsvarsspiller har siden 2015 spillet collegefodbold for Clemson Tigers, der ligger i staten South Carolina. Patrick Bunk-Andersen har fået sin fodboldopdragelse i Hvidovre IF, men spillede også for Skovhoved, inden han rejste til USA.

With the 54th overall pick, the Reds select Patrick Bunk-Andersen from Clemson University#TFCLive | #SuperDraft pic.twitter.com/bXeZjQs1FJ — Toronto FC (@torontofc) January 14, 2019

Golf. Jeff Winther endte som 2.-reserve, men Danmarks fem andre European Tour-spillere er til start i årets første turnering, Abu Dhabi HSBC Championship, hvor første runde spilles onsdag. For Lucas Bjerregaard, Thorbjørn Olesen, Søren Kjeldsen og Thomas Bjørn er der tale om den første turnering i sæsonen, der sidst i 2018 tyvstartede med fem turneringer, hvoraf Joachim B. Hansen som sidste års vinder af Challenge Touren deltog i de fire. Denne uges turnering bliver således den første på European Tour med de regelændringer, der trådte i kraft ved nytår. De betyder blandt andet, at man må putte uden at fjerne pinden fra hullet og at der nu skal droppes fra knæhøjde i stedet for skulderhøjde.

Skisport. Ingen kvinde kører så effektivt og hurtigt forbi slalom-portene som amerikaneren Mikaela Shiffrin. Ved tirsdagens World Cup-afdeling i Kronplatz var den 23-årige dobbelte vinder af den samlede World Cup igen overlegen, da hun trumfede alle på storslalom-pisten. Mikaela Shiffrin førte med 1,39 sekund efter 1. gennemløb og sejrede med en margin på 1,21 sekund til franske Tessa Worley. Det var 10. gang i denne sæson og 53. gang i alt, Mikaela Shiffrin vandt en World Cup-afdeling og hun fører sammenlagt med næsten 500 point ned til slovakken Petra Vlhová.

Fodbold. En af verdens bedste målmænd i nyere tid indstiller karrieren til sommer. Tjekkiske Petr Cech meddeler, at han er i gang med sin sidste sæson i Arsenal, hvor han er røget ud på reservebænken. »Det er 20 år siden, at jeg skrev under på min første professionelle kontrakt, så det føles som det rigtige tidspunkt at annoncere, at jeg stopper efter denne sæson«, fortæller Cech på Twitter. Cech vandt 15 titler med Chelsea – herunder fire engelske mesterskaber samt Champions League og Europa League – og skiftede efter 11 sæsoner hos de blå til rivalerne fra Arsenal i 2015.

Fodbold. Ringen er sluttet for nordireren Martin O’Neill. 40 år efter han som spiller var med til at sikre Nottingham Forest det første af to trofæer i Europa Cuppen for mesterhold, er den 66-årige tilbage i klubben som manager. Nottingham fyrede i sidste uge spanieren Aitor Karanka. Nottingham Forest er nummer 9 i den næstbedste engelske række.

Fodbold. FC Midtjylland har gjort lejeaftalen med det 20-årige brasilianske midtbanetalent Evander til en permanent aftale, der nu løber til 2024. »Der er stadig arbejde, der skal gøres i forhold til Evanders fodboldmæssige udvikling, men potentialet er enormt stort samt spændende, og det er helt unikt, at vi har tilknyttet en så dygtig fodboldspiller. Det fortæller noget om, at FC Midtjylland har et godt ry ude i verden«, siger sportschef Svend Graversen. Evander, der skifter fra Vasco Da Gama, har spille 10 kampe i Superligaen og bidraget med 2 mål og en enkelt assist.