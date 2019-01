To tidligere vindere har fået en vidt forskellig skæbne ved Australien Open

Direkte sport i tv Tirsdag 15. januar DR 1 16.15 Håndbold: Saudi-Arabien - Tunesien (m) DR 3 18.15 Håndbold: Norge-Chile (m) TV 2 20.45 Håndbold: Østrig-Danmark (m) TV 2 Sport 15.30 Håndbold: Rusland-Brasilien (m) 18.00 Håndbold: Korea-Serbien (m) 3.30 Cykling: Tour Down Under, 2. etape TV3 Sport 19.00 Fodbold: Angers-Bordeaux 1.05 Ishockey: NY Islanders-St. Louis Eurosport 1 7.00 Tennis: Australian Open 19.45 Billard: Snooker London Masters 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 7.00 Tennis: Australian Open 10.00/13.00 Alpint: World Cup (k) 14.00 Billard: Snooker London Masters 20.45 Fodbold: Blackburn-Newcastle 1.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Tennis. Den tidligere dobbelte Australian Open-vinder Victoria Azarenka, der sejrede i 2012 og 2013, er færdig i dette års udgave efter nederlag til tyskeren Laura Siegemund. Tyskeren vandt 6-7, 6-4, 6-2 over den tidligere hviderussiske verdensetter. Noget bedre gik det for en anden tidligere vinder, Serena Williams (seedet 16). Den amerikanske veteran, der jagter sin rekordtangerende grandslam-triumf nummer 24, gjorde kort proces mod en anden tysker, Tatjana Maria. 6-0, 6-2 sluttede det på overbevisende facon. Nattens største overraskelse i damesingle kom, da den 10.-seedede russer Daria Kasatkina tabte 3-6, 0-6 til Timea Bacsinszky fra Schweiz.

Basketball. James Harden viste på ny sin ekstraordinære klasse ved at føre Houston Rockets til sejr på 112-94 over Memphis Grizzlies. James Harden scorede 57 point i opgøret og dermed mere end halvdelen af pointene. Med nattens pointfest er Harden oppe på 17 kampe i træk med minimum 30 point. Det er den bedste pointserie i NBA siden 1964, hvor Wilt Chamberlain nåede op på 20 kampe med 30 point eller mere. Hardens personlige pointrekord i NBA lyder på 60 point.

Ishockey. Målmand Frederik Andersen fik efter tre ugers skadespause comeback hos Toronto i NHL, men gensynet med ligaen blev ikke mindeværdigt for danskeren. Andersen og Toronto tabte 3-6 til Colorado Andersen blev i jagten på en udligning taget ud ved stillingen 3-4, men uden held, da Colorado scorede to gange på et tomt mål.

Tennis. Caroline Wozniacki er indskrevet i den danske Fed Cup-trup til næste måneds kampe mod Polen og Rusland, men om hun kommer i kamp er uvist. »Vi har ikke truffet nogen endelig beslutning endnu. Det ligger langt ude i fremtiden... Jeg ved ikke, hvornår vi træffer den endelige beslutning«, siger hun til Ritzau.

Tennis. Caroline Wozniacki møder onsdag svenskeren Johanna Larsson i anden runde ved Australian Open. Danskeren føler sig godt rustet til opgøret, selv om de aldrig har spillet en turneringskamp mod hinanden tidligere. »Johanna og jeg kender hinanden godt, men jeg er ikke nervøs. Jeg har ikke rigtig kigget på hendes spil endnu... - Hun kan bedre lide sin forhånd end sin baghånd, det er helt sikkert«, siger Wozniacki til Ritzau. Opgøret er programsat til kl. ca. 5.00 dansk tid.

Fodbold. Manchester City hentede mandag aften en pligtsejr i Premier League, hvor Wolverhampton blev slået 3-0 på hjemmebane. Gabriel Jesus scorede 2 gange, mens 3-0-scoringen var et selvmål. City reducerede dermed afstanden til Liverpool helt i toppen af rækken til 4 point.