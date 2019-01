Verdens bedste presset til det yderste ved Australian Open

Fodbold. Vejle har tilknyttet den 20-årige back Malte Amundsen fra den norske klub Rosenborg. Malte Amundsen skiftede i 2018 til Rosenborg fra HB Køge og blev senere udlejet til Braunschweig i Tyskland, men den unge dansker formåede ikke at gøre sig gældende nogen af stederne.

Ishockey. Målmand Frederik Andersen fik efter tre ugers skadespause comeback hos Toronto i NHL, men gensynet med ligaen blev ikke mindeværdigt for danskeren. Andersen og Toronto tabte 3-6 til Colorado Andersen blev i jagten på en udligning taget ud ved stillingen 3-4, men uden held, da Colorado scorede to gange på et tomt mål.

Håndbold. Efter tre runder i de fire VM-grupper har tre lande kvalificeret sig til mellemrunden. Frankrig bookede plads fra gruppe A med 34-23 over Korea og har selskab og har selskab af gruppe B-holdene Kroatien og Spanien. Kroaterne slog Makedonien 31-22 og Spanien fulgte trop ved at slå Japan med beskedne 26-22. I gruppe C kan Danmark og Norge sikre sig avancement med et point i aftenens kampe mod henholdsvis Østrig og Chile, mens Sverige og Ungarn bejler kraftigt til to af de tre pladser i gruppe D. I mellemrunden parres de tre bedste hold fra grupperne A og B samt C og D.

Fodbold. Chelsea har fået en disciplinærsag at kæmpe med. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) kalder antisemitiske tilskuertilråb under Europa League-kampen mod ungarske Vidi rettet mod Chelseas London-rivaler fra Tottenham for ’afskyelige’. Tottenham har et tæt bånd til det jødiske samfund. Der ventes dom i sagen 28. februar.

Olympisk. Præsidenten for Japans Olympiske Komité, Tsunekazu Takeda, afviser anklager om korruption i forbindelse med tildelingen af OL til Tokyo i 2020. Han bliver i øjeblikket undersøgt af en fransk anklager på grund af en mistænkelig pengeoverførsel, da Tokyo for seks år siden blev tildelt værtskabet foran Madrid og Istanbul. »Jeg vil gerne rense alle beskyldninger mod mig, og jeg vil samarbejde fuldt ud med de franske myndigheder«, siger Takeda. Ifølge den franske avis Le Monde er Takeda mistænkt for at have betalt sig til en række afrikanske stemmer i forbindelse med tildelingen af OL-værtskabet i 2013.