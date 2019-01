5.-seedet er hidtil mest prominente taber i Melbourne

Tennis. Kevin Anderson blev den hidtil højest rangerede taber i årets Australian Open, da den 5.-seedede sydafrikaner blev besejret af amerikaneren Frances Tiafoe, der er nummer 39 på verdensranglisten. 20-årige Tiafoe vandt over sidste års Wimbledonfinalist med 4-6, 6-4, 6-4, 7-5 og er i 3. runde af en grandslam for anden gang, efter at han også vandt to kampe i Wimbledon sidste år. I 3. runde venter den 34-årige italiener Andreas Seppi, der deltager i Australian Open for 16. år i træk.

Tennis. Roger Federer har endnu ikke afgivet sæt i sin 21. (!) deltagelse i Australian Open, men den forsvarende mester måtte kæmpe for det i 2. runde mod den britiske kvalifikationsspiller Dan Evans, der er 189 på verdensranglisten. 37-årige Federer, der har vundet turneringen seks gange og i år er 3.-seedet, vandt 7-6 (7-5), 7-6, (7-3), 6-3 og møder i 3. runde amerikaneren Taylor Fritz (nr. 50).

Fodbold. 210 minutter tog det, før Newcastle havde nedkæmpet Blackburn fra den næstbedste række i FA Cuppen. Efter 1-1 på udebane blev det 2-2 hjemme i Newcastle, men i den forlængede spilletid scorede Joselu og Ayoze Perez målene, der sendte Newcastle videre til en hjemmekamp mod Watford i næste runde.