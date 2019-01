Topseedede Clara Tauson kommer til Australian Open med finalesejr

Tennis. Når kvindernes juniorturnering går i gang ved Australian Open, er det med Clara Tauson som topseedet, og den 16-årige dansker kommer til Melbourne med en frisk triumf. Ved en juniorturnering i Traralgon vandt Clara Tauson finalen over den jævnaldrende canadier Leylah Annie Fernandez med 6-2, 6-3. På vej mod finalen vandt Clara Tauson fem kampe og tabte kun et enkelt sæt i semifinalen mod den 9.-seedede brite, Emma Raducanu.

Fodbold. Lars Larsen, grundlæggeren af forretningskæden Jysk, er en potentiel køber af Silkeborg IF, der har sat 1. divisionklubben til salg. »Man skal ikke tro, at ’det rige svin’ bare altid står klar med pengepungen, uanset hvad det drejer sig om. Sådan er det også i det her tilfælde. Men hvis fansene er klar til at bidrage, og resten af byen også bakker op med køb af eksempelvis 49 procent af aktierne, kan det da godt være, at jeg vil købe 51 procent«, siger Lars Larsen til Midtjyllands Avis.

Foto: Adnan Abidi/Ritzau Scanpix Amerikaneren Frances Tiafoe er videre til 3. runde efter sejr over sydafrikaneren Kevin Anderson.

Tennis. Kevin Anderson blev den hidtil højest rangerede taber i årets Australian Open, da den 5.-seedede sydafrikaner blev besejret af amerikaneren Frances Tiafoe, der er nummer 39 på verdensranglisten. 20-årige Tiafoe vandt over sidste års Wimbledonfinalist med 4-6, 6-4, 6-4, 7-5 og er i 3. runde af en grandslam for anden gang, efter at han også vandt to kampe i Wimbledon sidste år. I 3. runde venter den 34-årige italiener Andreas Seppi, der deltager i Australian Open for 16. år i træk.

Tennis. Roger Federer har endnu ikke afgivet sæt i sin 21. (!) deltagelse i Australian Open, men den forsvarende mester måtte kæmpe for det i 2. runde mod den britiske kvalifikationsspiller Dan Evans, der er 189 på verdensranglisten. 37-årige Federer, der har vundet turneringen seks gange og i år er 3.-seedet, vandt 7-6 (7-5), 7-6, (7-3), 6-3 og møder i 3. runde amerikaneren Taylor Fritz (nr. 50).

Tennis. I sin første deltagelse i Australian Open siden 2014 vandt Frederik Løchte Nielsen sammen med brasilianeren Marcelo Demoliner over de spanske brødre Gerard og Marcel Granollers-Pujol med 4-6, 6-4, 6-2. Den 35-årige dansker, der vandt Wimbledon sammen med Jonatan Marray, er nu nummer 59 på verdensranglisten, hvor hans brasilianske makker er nummer 73.

Fodbold. 210 minutter tog det, før Newcastle havde nedkæmpet Blackburn fra den næstbedste række i FA Cuppen. Efter 1-1 på udebane blev det 2-2 hjemme i Newcastle, men i den forlængede spilletid scorede Joselu og Ayoze Perez målene, der sendte Newcastle videre til en hjemmekamp mod Watford i næste runde.