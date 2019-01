Braithwaite bliver matchvinder i nyttesløs sejr over Real Madrid

Fodbold. Martin Braithwaites første mål for Leganes resulterede i en 1-0-sejr over Real Madrid, men det var ikke nok til avancement i den spanske pokalturnering, Copa del Rey. Real Madrid havde vundet 3-0 på hjemmebane og går derfor videre. I sin tredje kamp for Leganes havde Braithwaite efter 30 minutter et hovedstød på stolpen, hvilket var optakten til en klumpspilssituation, der endte med at danskeren prikkede bolden i mål. Atlético Madrid er derimod færdig i pokalturneringen, da Girona med en sen udligning til 3-3 gik videre på reglen om flest scoree mål på udebane efter 1-1 i den første kamp. Sevilla var uden Simon Kjær i et 1-0-nederlag hjemme mod Athletic Bilbao, men Sevilla er videre takket være en 3-1-sejr på udebane.

Fodbold. Elias Sørensen fra Newcastles U23-hold blev matchvinder, da Danmarks U21-landshold vandt 1-0 over Mexico i en testkamp under en træningslejr i Mexico City. Landstræner Niels Frederiksen udskiftede 10 markspillere i pausen, hvilket sendte Elias Sørensen på banen og 3 minutter senere scorede han sejrsmålet, der kan ses herunder.

Badminton. Line Kjærsfeldt vandt første sæt mod verdensetteren, men Tai Tzu Ying vandt kampen i 2. runde af Malaysia Masters 19-21, 21-12, 21-10. Også for kvalifikationsspilleren Victor Svendsen sluttede det i 2. runde, da malaysieren Daren Liew vandt 21-18, 21-7 i en kamp mellem nummer 31 og 53 på verdensranglisten. Yderligere tre kampe med dansk deltagelse spilles senere i dag.

Tennis. Der har været lutter favoritsejre i kvindernes torsdagskampe i 2. runde af Australian Open. Japaneren Naomi Osaka (seedet 4), ukraineren Elina Svitolina (6) og tjekken Karolina Pliskova (7) og amerikaneren Madison Keys (17) er allerede videre til 3. runde. Hos mændene røg der en seedet ud, da franskmanden Oierre-Hugues Herbert vandt over sydkoreaneren Chung Hyeon (24).

Fodbold. Efter to gange 2-2 i kampe, hvor Southampton havde været foran 2-0, vandt Derby den afgørende straffesparkskonkurrence om avancement i FA Cuppen. Jannik Vestergaard scorede for Southampton i straffesparksparkskonkurrencen, hvor Nathan Redmonds afbrænder blev afgørende. Pierre-Emile Højbjerg var ikke med i Southamptons trup. Derby, der er nummer 6 i den næstbedste række, møder i næste runde Accrington Stanley, der som oprykker ligger midt i den tredjebedste række.