Verdensetteren er også i krise i sin anden kamp i Australian Open

Tennis. Den topseedede Simona Halep var ude i en krise, inden rumæneren spillede sig videre til 3. runde i Australian Open. I tredje sæt brød den 20-årige amerikaner Sofia Kenin Haleps serv til 4-2, men derefter fik verdensetteren styr på kampen, som hun vandt 6-3, 6-7 (5-7), 6-4. Halep måtte også i 1. runde gennem tre sæt, før hun besejrede esteren Kaia Kanepi, og næste modstander er den 38-årige amerikaner Venus Williams. Også torsdagens øvrige kvindekampe gav favoritsejre. Japaneren Naomi Osaka (seedet 4), ukraineren Elina Svitolina (6) og tjekken Karolina Pliskova (7) og amerikaneren Madison Keys (17) er alle videre til 3. runde.

Tennis. Endnu en af favoritterne i herresingle røg tidligt ud, da den 7.-seedede østriger Dominic Thiem efter at have tabt to sæt trak sig med en skade fra kampen mod den 19-årige australske wildcard-modtager Alexei Popyrin, der er nummer 149 på verdensranglisten. Yderligere en seedet røg ud, da franskmanden Oierre-Hugues Herbert vandt over sydkoreaneren Chung Hyeon (seedet 24).

Fodbold. Elias Sørensen fra Newcastles U23-hold blev matchvinder, da Danmarks U21-landshold vandt 1-0 over Mexico i en testkamp under en træningslejr i Mexico City. Landstræner Niels Frederiksen udskiftede 10 markspillere i pausen, hvilket sendte Elias Sørensen på banen og 3 minutter senere scorede han sejrsmålet, der kan ses herunder.

Foto: Javier Barbancho/Ritzau Scanpix I sin tredje kamp for Leganes fik Martin Braithwaite scoret sit første mål i spansk fodbold.

Fodbold. Martin Braithwaites første mål for Leganes resulterede i en 1-0-sejr over Real Madrid, men det var ikke nok til avancement i den spanske pokalturnering, Copa del Rey. Real Madrid havde vundet 3-0 på hjemmebane og går derfor videre. I sin tredje kamp for Leganes havde Braithwaite efter 30 minutter et hovedstød på stolpen, hvilket var optakten til en klumpspilssituation, der endte med at danskeren prikkede bolden i mål. Atlético Madrid er derimod færdig i pokalturneringen, da Girona med en sen udligning til 3-3 gik videre på reglen om flest scoree mål på udebane efter 1-1 i den første kamp. Sevilla var uden Simon Kjær i et 1-0-nederlag hjemme mod Athletic Bilbao, men Sevilla er videre takket være en 3-1-sejr på udebane.

Badminton. Kim Astrup/Anders Skaarup er som de første danskere videre til 3. runde af Malaysia Masters efter sejr på 21-13, 21-14 over Choohi Kah Ming/Low Juan Shen fra Malaysia. Line Kjærsfeldt vandt første sæt mod verdensetteren, men Tai Tzu Ying vandt kampen 19-21, 21-12, 21-10. Også for kvalifikationsspilleren Victor Svendsen sluttede det i 2. runde, da malaysieren Daren Liew vandt 21-18, 21-7 i en kamp mellem nummer 31 og 53 på verdensranglisten. Yderligere to kampe med dansk deltagelse spilles senere i dag, blandt andet Viktor Axelsen mod Hans-Kristian Vittinghus.

Fodbold. Efter to gange 2-2 i kampe, hvor Southampton havde været foran 2-0, vandt Derby den afgørende straffesparkskonkurrence om avancement i FA Cuppen. Jannik Vestergaard scorede for Southampton i straffesparksparkskonkurrencen, hvor Nathan Redmonds afbrænder blev afgørende. Pierre-Emile Højbjerg var ikke med i Southamptons trup. Derby, der er nummer 6 i den næstbedste række, møder i næste runde Accrington Stanley, der som oprykker ligger midt i den tredjebedste række.