Viktor Axelsen er videre i Malaysia, hvor verdensetteren er færdig

Badminton. Viktor Axelsen vandt det rent danske opgør i Malaysia Masters over Hans-Kristian Vittinghus 21-18, 21-19. I første sæt førte Vittinghus 16-10, hvorefter Axelsen vandt 10 point i træk. Andet sæt blev spændende, da 19-14 blev til 19-18, inden Axelsen lukkede kampen. I kvartfinalen skal Axelsen møde kvalifikationsspilleren Lee Zii Jia Kim fra Malaysia. Verdens nr. 37 slog japaneren Kenta Nishimoto (nr. 9), der i første runde havde elimineret verdensetteren Kento Momota med 22-20 i tredje sæt. Kim Astrup/Anders Skaarup er også videre til 3. runde med 21-13, 21-14 over Choohi Kah Ming/Low Juan Shen fra Malaysia. Line Kjærsfeldt vandt første sæt mod verdensetteren, men Tai Tzu Ying vandt kampen 19-21, 21-12, 21-10. Også for kvalifikationsspilleren Victor Svendsen sluttede det i 2. runde, da malaysieren Daren Liew vandt 21-18, 21-7 i en kamp mellem nummer 31 og 53 på verdensranglisten.

For femte gang er Simon Halep videre til 3. runde i Australian Open, hvor hun sidste år tabte finalen til Caroline Wozniacki. Foto: Jewel Samad/Ritzau Scanpix

Tennis. Den topseedede Simona Halep var ude i en krise, inden rumæneren spillede sig videre til 3. runde i Australian Open. I tredje sæt brød den 20-årige amerikaner Sofia Kenin Haleps serv til 4-2, men derefter fik verdensetteren styr på kampen, som hun vandt 6-3, 6-7 (5-7), 6-4. Halep måtte også i 1. runde gennem tre sæt, før hun besejrede esteren Kaia Kanepi, og næste modstander er den 38-årige amerikaner Venus Williams. Også torsdagens øvrige kvindekampe gav favoritsejre. Japaneren Naomi Osaka (seedet 4), ukraineren Elina Svitolina (6) og tjekken Karolina Pliskova (7) er alle videre til 3. runde sammen med bl.a. Serena Williams (16), der fik det overraskende nemt mod canadieren Eugene Bouchard og vandt 6-2, 6-2.

Tennis. Endnu en af favoritterne i herresingle røg tidligt ud, da den 7.-seedede østriger Dominic Thiem efter at have tabt to sæt trak sig med en skade fra kampen mod den 19-årige australske wildcard-modtager Alexei Popyrin (nr. 149 på verdensranglisten). Yderligere tre af de lavere seedede røg ud, da franskmanden Oierre-Hugues Herbert vandt over sydkoreaneren Chung Hyeon (seedet 24), australieren Alex Bolt (nr. 159) slog den 29.-seedede franskmand Gilles Simon 2-6, 6-4, 4-6, 7-6 (10-8), 6-4 og portugiseren Joao Sousa eliminerede tyskeren Philipp Kohlschreiber (seedet 32) 7-5, 4-6, 7-6 (7-4), 5-7, 6-4.

Fodbold. Efter 250 kampe de seneste syv sæsoner for Tottenham skifter midtbanespilleren Mousa Dembélé til Guangzhou i Kina på en 3-årig kontrakt. Den 31-årige belgier med 82 landskampe spillede sæsonens første 11 Premier League-kampen, men har ikke været i kamp siden 2. november.

Bordtennis. Jonathan Groth står overfor en kinesisk mur ved World Tour-stævnet Hungarian Open i Budapest. Verdens nummer 18 skal i dag kl. 20.30 i 1. runde møde en kvalifikationsspiller, kineseren Jingkun Liang, der er nummer 20 i verden. Dernæst venter formentlig verdens nummer 2, Xu Xin, og i en eventuel kvartfinale er Ziyang Yu (nr. 142) en mulig modstander. Hverken Anders Lind, Tobias Rasmussen eller Stefanie H. Christensen kom videre fra kvalifikationen.