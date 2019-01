Tabende tennisspiller er ked af at slutte sin kamp klokken 3.12 om natten

Tennis. Johanna Kontas deltagelse i Australian Open sluttede med et nederlag på 6-4, 6-7, 7-5 til spanieren Garbiñe Muguruza i en kamp, der blev sat i gang klokken 0.30 og sluttede klokken 3.12 om natten, da der stort set ingen tilskuere var tilbage på stadion i Melbourne. »Jeg synes ikke, at udøvere skal i aktion helt ud på morgentimerne. Jeg tror ikke, det er sundt. Det er faktisk ret farligt. Men Garbiñe og jeg var i samme situation, og efter omstændighederne spillede vi en virkelig god kamp. Det er bare en skam, at der ikke var flere tilskuere, der kunne nyde den«, sagde briten Johanna Konta til BBC om sin nattekamp.

Tennis. Med sejr i sin kamp nummer 100 i Australian Open er 37-årige Roger Federer klar til fjerde runde i årets turnering, hvor han møder den 20-årige græker Stefanos Tsitsipas. Federer vandt 6-2, 7-5, 6-2 over amerikaneren Taylor Fritz. Federer deltager for 20. gang i turneringen, som han har vundet seks gange. Også den andenseedede spanier, Rafael Nadal, er klar til fjerde runde, efter at have besejret australieren Alex de Minaur 6-1, 6-2, 6-4. Næste modstander er tjekken Tomas Berdych, som Nadal har en indbyrdes score på 19-4 mod.

Fodbold: AC Milan må undvære træner Gennaro Gattuso i Serie A-kampen på mandag mod Genoa. Gattuso er blevet idømt en spilledags karantæne for at udvise ’truende adfærd’ i forbindelse med AC Milans kamp mod Juventus i den italienske Super Cup, der blev afviklet i onsdags i Saudi-Arabien. Gattuso overfusede kampens dommer i frustration over en situation sent i kampen, han mente skulle have givet Milan et straffespark. Udover karantænen har Gattuso fået en bøde på 15.000 euro (ca. 110.000 kr.)

Fodbold: FC Barcelona er med en 3-0-sejr over Levante videre i den spanske pokalturnering, Copa del Rey, men klubben risikerer ikke desto mindre at blive smidt ud af turneringen for at have brugt en ulovlig spiller i den første kamp. Juan Brandáriz havde karantæne på klubbens reservehold, da han spillede kampen i Levante, og Det Spanske Fodboldforbund skal nu tage stilling til, om det skal have konsekvenser for FC Barcelona. I 3-0-sejren scorede franske Ousmane Dembélé de første to mål på oplæg fra Lionel Messi, der selv scorede det tredje mål.

Bordtennis: Jonathan Groth fik kun en enkelt kamp med World Tour-turneringen i Budapest, hvor danskeren fik en barsk modstander fra kvalifikationsturneringen i verdens nummer 20, kineseren Jingkun Liang. Groth, der selv er nummer 18, missede tre sætbolde i fjerde sæt, og så vandt 22-årige Jingkun Ling 4-11, 11-7, 12-10, 12-10, 11-7.