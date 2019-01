De store kanoner og den sidste dansker er videre ved Australian Open

Viktor Axelsen er færdig i Malaysia, og FCK har forlænget med to angribere.

Sport i tv Lørdag 19. januar DR1 14.30 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 20.30 Håndbold: VM, Danm.-Ungarn (m) TV 2 Sport 06.30 Badminton: Malaysia Masters 18.00 Håndbold: VM, Sverig.-Tunesien (m) 20.30 Håndbold: VM, Tyskland-Island (m) 22.35 Basketball: Philadelphia-Oklahoma 01.55 Cykling: Tour Down Under, 6. etape 05.50 Badminton: Malaysia Masters TV3+ 18.25 Fodbold: Arsenal-Chelsea 21.00 Boksning: Nordic Fight Night TV3 Sport 09.10 Langrend: La Diagonela 15.30 Fodbold: B. Leverkusen-Gladbach 20.00 Motorsport: Race of Champions 01.05 Ishockey: Dallas-Winnipeg TV3 Max 15.30 Fodbold: Eint. Frankfurt-Freiburg 17.30 Boksning: Nordic Fight Night 6’eren 13.00 Fodbold: Wolverhampton-Leicester 16.00 Fodbold: Liverpool-Crystal Palace Eurosport 1 07.00 Tennis: Australian Open 14.30 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 16.00 Skihop: World Cup, holdkonkurr. 19.45 Billard: Snooker - Masters 01.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 07.00 Tennis: Australian Open 10.30 Alpint: World Cup (k) 14.00 Billard: Snooker - London Masters 21.00 Golf: Desert Classic 01.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Tennis. Topseedede Novak Djokovic måtte afgive sæt i 3. runde ved Australian Open i Melbourne, men serberen slog alligevel canadieren Denis Shapovalov 6-3, 6-4, 4-6, 6-0. Djokovic møder nu russeren Daniil Medvedev. Nattens kampe bød også på avancement til tyskeren Alexander Zverev (seedet 4). I damesingle viste topseedede Simona Halep fra Rumænien sig i en noget mere stabil udgave end i de første to runder. Halep var med 6-2, 6-3 en klasse bedre end den amerikanske veteran Venus Williams. Lillesøster Serena Williams var nådesløs i sit 3. rundemøde med Dayana Yastramska fra Ukraine. 6-2, 6-1 sluttede det til Serena Williams, der nu møder Simona Halep.

Tennis. Frederik Løchte Nielsen er sammen med Marcelo Demoliner klar til 3. runde i Australian Open. Sammen med sin brasilianske makker, Marcelo Demoliner, vandt Frederik Løchte Nielsen tidligt lørdag morgen dansk tid 6-3, 6-2 over det 10.-seedede par Dominic Inglot og Franko Škugor. I ottendedelsfinalen venter duoen med Raven Klaasen og Michael Venus.

Badminton. Det blev ikke til en finaleplads for den danske stjerne Viktor Axelsen i Malaysia Masters. 25-årige Axelsen var et skridt efter kinesiske Chen Long i semifinalen og blev slået 13-21, 18-21. I finalen venter sydkoreaneren Son Wan-ho, der gik videre til finalen uden at komme i aktion mod malaysiske Liew Daren i sin semifinale.

Fodbold. FC København har forlænget kontrakterne med angriberne Dame N’Doye og Jonas Wind til henholdsvis sommeren 2020 og udgangen af 2023.

Håndbold. Spanien skifter ud i deres VM-trup efter et bizart uheld undertræning. Reservemålmanden Rodrigo Corrales er ifølge TV2 ukampdygtig efter at en reklamebande væltede og skadede flere af holdets spillere fredag aften. Den rutinerede målmand Arpad Sterbik træder derfor ind i truppen.

Fodbold. Bayern München fik en vellykket start på foråret i den tyske Bundesliga med en 3-1-sejr mod Hoffenheim. Leon Goretzka scorede to gange, inden Hoffenheim fik reduceret og Robert Lewandowski cementerede 3-1-gevinsten.