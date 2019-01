Kasper Schmeichel passeret 4 gange i vanvittig thriller

De store kanoner og den sidste dansker er videre ved Australian Open, Viktor Axelsen er færdig i Malaysia, og FCK har forlænget med to angribere.

Fodbold. Den portugisiske kantspiller Diogo Jota var den afgørende faktor, da Wolverhampton i den tidlige lørdags kamp i Premier League sejrede 4-3 i et målorgie mod Leicester, der var nede med to ved pausen, men i løbet bare 6 minutter i 2. halvleg fik reduceret og udlignet. Men Diogo Jota, der også scorede til 1-0, fik øget til 3-2, inden Leicester-anfører Wes Morgan i 87. minut fik udlignet til 3-3. Næsten fire minuter inde i tillægstiden passerede Diogo Jota så danske Kasper Schmeichel i Leicester-målet for tredje gang og sikrede sit hold sæsonens 9. sejr.

Tennis. Topseedede Novak Djokovic måtte afgive sæt i 3. runde ved Australian Open i Melbourne, men serberen slog alligevel canadieren Denis Shapovalov 6-3, 6-4, 4-6, 6-0. Djokovic møder nu russeren Daniil Medvedev. Nattens kampe bød også på avancement til tyskeren Alexander Zverev (seedet 4). I damesingle viste topseedede Simona Halep fra Rumænien sig i en noget mere stabil udgave end i de første to runder. Halep var med 6-2, 6-3 en klasse bedre end den amerikanske veteran Venus Williams. Lillesøster Serena Williams var nådesløs i sit 3. rundemøde med Dayana Yastramska fra Ukraine. 6-2, 6-1 sluttede det til Serena Williams, der nu møder Simona Halep.

Tennis. Frederik Løchte Nielsen er sammen med Marcelo Demoliner klar til 3. runde i Australian Open i herredouble. Sammen med sin brasilianske makker, Marcelo Demoliner, vandt Frederik Løchte Nielsen tidligt lørdag morgen 6-3, 6-2 over det 10.-seedede par Dominic Inglot og Franko Škugor. I ottendedelsfinalen venter duoen med Raven Klaasen og Michael Venus. Efter Caroline Wozniackis exit er Frederik Løchte Nielsen sidste danske senior, der er tilbage i turneringen. Holger Vitus Nodskov Rune og Clara Tauson spiller 1. runde i juniorrækkerne natten til søndag.

Håndbold. Team Esbjergs kvinder strøg til top i EHF Cuppens gruppe A ved at besejre tyske Bietigheim 28-27 på hjemmebane. Estavana Polman scorede 9 mål for vestjyderne, der har 5 point efter 3 kampe. Viborgs kvinder er ligeledes ubesejret i gruppe C efter den tredje sejr på stribe. I Rusland blev Kuban Krasnodar slået i topopgøret med 31-27 – blandt andet på 9 mål hver af Kristina Jørgensen og Ann Grete Nørgaard.

Skisport. Det amerikanske alpinfænomen Lindsey Vonn er ikke helt oppe i omdrejninger efter en skade tidligt på sæsonen. I årets anden start måtte hun nøjes med en niendeplads i World Cup-styrtløbet i italienske Cortina d’Ampezzo. Østrigske Ramona Siebenhofer vandt.

Skisport. Østrigeren Vincent Kriechmayr scorede karrierens største gevinst, da han var hurtigst i det traditionsrige styrtløb i Wengen, som er World Cup-sæsonens længste. Kriechmayr klarede den over 4 kilometer lange Lauberhorn-piste i 2.28,36 minutter og henviste den schweiziske hjemmebanefavorit Beat Feuz til andnepladsen med bare 0,14 sekunder. Norske Aleksander Aamodt Kilde blev nummer tre.

Golf. Søren Kjeldsen sluttede som nummer 5 med et minus på 5 slag til vinderen i European Tour-turneringen Abu Dhabi HSBC Championship i De Forenede Arabiske Emirater. Irske Shane Lowry vandt foran sydafrikaneren Richard Sterne.