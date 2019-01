Den usædvanlige amerikaner og Federer-dræberen fortsætter deres raid ved Australian Open

Direkte sport i tv Tirsdag 22. januar TV 2 Sport 2.00Basketball: Oklahoma-Portland TV3 Sport 21.00Fodbold: Monaco-Metz 1.05Ishockey: Washington-San José Eurosport 1 9.15 Tennis: Australian Open

Tennis. En af de mest usædvanlige skikkelser på WTA Tour er amerikaneren Danielle Rose Collins. I modsætning til langt størstedelen af sine rivaler har den 25-årige en universitetsuddannelse og begyndte først at satse på tennis som midlertidig levevej for et par år siden. Talentet er der og har foreløbigt bragt hende frem som nummer 35 i verden – og nu også i semifinalen ved Australian Open. I kvartfinalen var der opstartsvanskeligheder hos Danielle Rose Collins mod russiske Anastasia Pavlyuchenkova, der spillede for sin første semifinale i en grandslam-turnering, men kom til kort mod amerikaneren. 2-6, 7-5, 6-1 sluttede det til Australien Open-debutanten Danielle Rose Collins, som nu møder tjekkiske Petra Kvitova (seedet 8) eller Ashleigh Barty (15) fra Australien.

Tennis. 20-årige Stefanos Tsitsipas fortsætter sit raid ved Australian Open i Melbourne. Efter at have besejret Roger Federer i søndags var det denne gang spanieren Roberto Bautista Agut, der måtte gå fra banen som taber mod den 14.-seedede græker. 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 sluttede det til Tsitsipas, der tillige skrev national historie ved at blive den første græker i en grandslam-semifinale. I semifinalen skal han op mod Rafael Nadal fra Spanien eller den useedede amerikaner Frances Tiafoe.

Stefanos Tsitsipas har et par døgn til at sunde sig, før han skal i kamp igen. Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

Tennis. I Australian Opens juniorrække var der avancement til topseedede Clara Tauson. 7-6, 6-2 mod kineseren Sijia Wei fra Kina gav danskeren en plads i 3. runde, hvor schweizeren Valentina Ryder venter. I drengenes række er det til gengæld slut for Holger Rune, der tabte 6-7, 3-7 til Bu Yunchaokete fra Kina.

Håndbold. Fra VM-mellemrunde 1 bliver det de tyske værter og Frankrig, der går videre til VM-semifinalerne på fredag. Tyskland slog Kroatien i en gyser med 22-21 (11-11) og kan med sejr onsdag over Spanien sikre sig førstepladsen for næsen af franskmændene, der skal møde Kroatien i sidste runde.

Håndbold. Tysklands avancement til VM-semifinalerne havde dog en pris. Playmakeren Martin Strobel blev alvorligt knæskadet mod Kroatien og kommer ikke i kamp i hverken semifinale fredag i Hamburg eller søndag, når der skal spilles om guld, sølv og bronze i Herning.

Atletik. Det Internationale Atletikforbund (IAAF) opretholder fortsat en udelukkelse af russiske atleter, men ikke desto mindre er 42 russere kommet gennem nåleøjet hos IAAF og fået tildelt starttilladelse som såkaldte ’neutrale atleter’ i 2019-sæsonen, der blandt andet byder på VM. Blandt de 42 atleter finder man blandt andet højdespringsverdensmesteren Marija Lassizkene og den medaljeslugende hækkeløber Sergej Schubenkov.

Håndbold. Kasper Christensen fortsætter som træner for Sønderjyskes mænd i ligaen frem til 2021. Den 33-årige regnes for et af landets største trænertalenter.

Fodbold. Juventus er fortsat ubesejret i denne Serie A-sæson. Mandag blev Chievo slået 3-0.