Australian Open: Sensationelt tjekkisk comeback sender Serena Williams ud i mørket

FAKTA Direkte sport i tv DR2 15.30 Håndbold: Tunesien-Egypten (m) 18.00 Håndbold: Norge-Ungarn (m) TV 2 20.30 Håndbold: Danmark-Sverige (m) TV 2 Sport 15.30 Håndbold: Brasilien-Island (m) 18.00 Håndbold: Frankrig-Kroatien (m) 2.00 Basketball: Philadelphia-San Anton. TV3 Sport 21.00 Fodbold: Paris SG-Strasbourg 1.35 Ishockey: Toronto-Washington TV3 Max 20.45 Fodbold: Burton-Manchester City Eurosport 1 9.30 Tennis: Australian Open 17.00 Kunstskøjteløb: EM, parløb 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 12.30 Kunstskøjteløb: EM (k) Vis mere

Tennis: »Jeg var egentlig allerede ude i omklædningsrummet, da jeg var nede 1-5 i tredje«, sagde en udmattet, men lykkelig Karolina Pliskova, efter hun i Australian Open-kvartfinalen onsdag mod Serena Williams havde reddet fire matchbolde og vendt en tilsyneladende håbløs situation til en af karrierens største triumfer. Det endte med en 6-4, 4-6, 7-5-sejr til den 7.-seedede og hårdt servende tjekke, som i semifinalen møder US Open-vinderen Naomi Osaka. Japaneren vandt sin kvartfinale 6-4, 6-1 over ukrainske Elina Svitolina. Serena Williams vred om på anklen i kampens slutfase, men hun tillagde ikke sit uheld noget af skylden. »Det var ikke på grund af anklen, at jeg tabte, men fordi Karolina spillede nogle helt fantastiske point, når jeg havde mine matchbolde«, konkluderede amerikaneren på det efterfølgende pressemøde.

Tennis: Franske Lucas Pouille bliver ved med at overraske ved Australian Open, og onsdag gik det ud over canadiske Milos Raonic i kvartfinalen. Pouille viste inspiration fra Pliskovas comeback mod Serena Williams, da han i første sæt vendte 2-5 til 7-6, og herefter sluttede sættene 6-3, 6-7, 6-4 i franskmandens favør. Det er første gang, Lucas pouille når så langt i en grand slam-turnering, og måske har det hjulpet ham, at hans træner nu er den tidligere Australian Open-vinder Amélie Mauresmo (2006), der en overgang også trænede Andy Murray. I semifinalen venter enten topseedede Novak Djokovic eller japanske Kei Nishikori.

Badminton: Anders Antonsen vandt over verdensranglistens nr. 4, sydkoreaneren Son Wan Ho, i første runde af Indonesia Masters. Danskeren sejrscifre var 21-17, 6-21, 21-15. Et imponerende comeback i tredje sæt. I anden runde venter en indonesisk kvalifikationsspiller i turneringen, der rangerer som en Super 500-turnering på World Touren. Jan Ø. Jørgensen kommer til gengæld ikke til at spille mere i Jakarta. Han tabte i to sæt til verdensetteren Kento Momota efter at have ydet hård modstand i første sæt. Japaneren vandt 22-20, 21-11.

VM-håndbold: Hvis det danske landshold skal have succes ved VM, er det vigtigt at turde at hanke op i sidemanden, hvis han ikke lever op til forventningerne. Det mener Mikkel Hansen, som selv er begyndt at tage større ansvar på det område. Det fortæller han før onsdagens VM-opgør mod Sverige. »Hvis vi lige pludselig ikke stiller krav til hinanden, så er det også lettere at finde sovepuden frem og slappe af«, siger Mikkel Hansen. Hvis ikke der bliver kommunikeret hårdt en gang i mellem og stukket en skideballe ud, så kan en kamp pludselig gå i en skæv retning i for lang tid, forklarer PSG-stjernen. »Er folk nervøse over lige at hive op i makkeren til venstre eller højre, så kan der komme en reaktion i kampene, hvor man i stedet for fire-fem minutter, hvor det ikke kører, har 10-15 dårlige minutter. Derfor er det vigtigt, at der er nogle, der påtager sig den rolle«, siger den danske topscorer.

Tennis: Det danske stortalent Clara Tauson er klar til kvartfinalen i juniorrækken ved Australian Open. Det stod klart tidligt onsdag morgen dansk tid, efter at Tauson i to sæt havde besejret Valentina Ryser fra Schweiz med cifrene 6-2, 7-5. Tauson servede mere stabilt end sin modstander, og hun var også skarpere ved nettet, hvor hun vandt point otte ud af de ni gange, hun vovede sig frem. Til gengæld lavede hun flere uprovokerede fejl – 33 mod 28 – end Valentina Ryser. 16-årige Tauson er førsteseedet i grand slam-turneringen, som hun deltager i for første gang. I kvartfinalen venter Kamilla Bartone fra Letland.