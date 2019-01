Australian Open: Kvitova bremser den store sensation og møder ung japaner i finalen

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 14.25 Skiskydning: World Cup, sprint (k) TV 2 Sport 19.30 X Games: Aspen TV3 Sport 20.45 Fodbold: Ajax-Heerenveen 6’eren 20.45 Fodbold: Chelsea-Tottenham Eurosport 1 6.15 Tennis: Australian Open (k) 14.15 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 17.30 Kunstskøjteløb: EM Eurosport 2 12.45 Kunstskøjteløb: EM 21.00 Golf: Farmers Insurance Open Vis mere

Tennis: For første gang i fem år er Petra Kvitova fremme i en grand slam-finale, efter tjekken torsdag besejrede Australia Opens store overraskelse, amerikanske Danielle Collins, 7-6, 6-0 i semifinalen på Rod Laver Arena. Opgøret blev ved stillingen 4-4 i første sæt til en indendørs kamp, da turneringsledelsen på grund af meget stærk varme valgte at rulle taget på. Kvitova har altid elsket at spille indendørs tennis, og da hun efter et meget nervøst første sæt fik styr på sin timing, var hun umulig at bremse for modstanderen.

Naomi Osaka ser ud til at kunne følge sin overraskende sejr ved efterårets US Open op på fornem vis ved Australian Open Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

I finalen venter den unge japaner Naomi Osaka, som måtte slide i tre sæt, før hun havde nedkæmpet en anden tjekke, Serena Williams’ besejrer Karolina Pliskova, 6-2, 4-6, 6-4. Det lignede en meget hurtig sejr til Osaka, der var flyvende i første sæt, men Pliskova kæmpede sig flot tilbage i andet sæt, og hun havde også gode muligheder for at få overtaget i starten af tredje sæt, men misbrugte sine chancer. Osaka leverede imponerende 56 rene vindere i løbet af semifinalen. Vinderen af finalen indtager på mandag verdensranglistens førsteplads.

Badminton: Både Viktor Axelsen og Anders Antonsen er videre til tredje runde af den store turnering Indonesia Masters. Begge danskere var i kamp tidligt torsdag morgen dansk tid. Den sjetteseedede Viktor Axelsen vandt 21-11 og 21-9 over Kanta Tsuneyama fra Japan på 33 minutter. Anders Antonsen var 45 minutter om at besejre Shesar Hiren Rhustavito fra Indonesien med samme sætcifre som Axelsen. I første runde onsdag leverede Anders Antonsen en kæmpe overraskelse, da den 21-årige aarhusianer slog verdensranglistens nummer fire, sydkoreaneren Son Wan Ho.

Ishockey: Danskermødet i NHL mellem Frederik Andersens Toronto Maple Leafs og Lars Ellers Washington Capitals endte natten til torsdag dansk tid med en sejr til Toronto på 6-3. Frederik Andersen fik fuld spilletid i målet for Toronto og parerede 41 af de 44 forsøg. Deriblandt fem skudforsøg fra Lars Eller ifølge kampstatistikken på NHL’s hjemmeside. Det er syvende kamp i træk, at Capitals forlader banen som taber. For holdets russiske stjerne Alex Ovechin blev kampen dog mindeværdig. Han scorede et enkelt mål og har nu lavet 1.179 point i sin NHL-karriere. Dermed kommer han op på siden af Sergei Fedorov som den mest scorende russiskfødte spiller i NHL’s historie.