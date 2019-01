Australian Open: Nadal knuser græsk supertalent og er klar til finalen i Melbourne

Fodbold: Efter at have vundet det første opgør med 9-0 var Manchester City lidt mere menneskelig over for Burton, da der sent onsdag blev spillet returopgør i Liga Cup-semifinalen. Her vandt Josep Guardiolas tropper kun med 1-0 (Agüero) over Burton, der spiller i den tredjebedste engelske række.Dermed er Manchester City klar til finalen i den engelske Liga Cup. Det er endnu uvist, hvem modstanderen i finalen bliver. Det finder City ud af, når Chelsea og Tottenham torsdag aften møder hinanden. Christian Eriksen & Co. har inden kampen det bedste udgangspunkt efter en 1-0-sejr i den første opgør.

Fodbold: Feyenoord er klar til semifinalen i den hollandske pokalturnering. Onsdag aften blev Sittard i kvartfinalen besejret med 4-1. Den danske landsholdsspiller Nicolai Jørgensen startede inde for Feyenoord og spillede 87 minutter, inden han blev skiftet ud. Robin van Persie stod for Feyenoords to første mål. De sidste to blev leveret af Sven van Beek og Steven Berghuis.