Chelsea slukker Tottenhams pokaldrøm

Fodbold. Real Madrid slog Girona i den første af i alt to kvartfinaler ved den spanske pokalturnering, Copa Del Ray. Sergio Ramos og resten af madrilenerne var ellers bagud 0-1 efter syv minutters spil. Kampen udviklede sig senere til at blive en målrig affære. Den franske angriber Karim Benzema satte dog en streg under Madrid-sejren med målet til 4-2. Kampen blev spillet sent torsdag aften på Real Madrids hjemmebane, Santiago Bernabéu. Sejren sikrer den spanske topklub et godt udgangspunkt til returkampen, som spilles næste torsdag.

Fodbold. De to London-klubber Chelsea og Tottenham spillede torsdag aften semifinale i den engelske pokalturnering. Kampen blev afgjort på straffe, hvor Christian Eriksens hold dog måtte se sig slået efter at have kæmpet sig op fra 0-2 til 2-1 i ordinær spilletid og dermed 2-2 samlet efter at have vundet 1-0 i den første kamp. Danskeren lagde ud med en scoring i straffesparkskonkurrencen. Men både Eric Dier og Lucas Moura brændte efterfølgende. Dermed kunne David Luiz med en sikker scoring sende Chelsea i finalen. Her møder de Manchester City. Danske Andreas Christensen har spillet samtlige kampe for Chelsea i Liga Cuppen denne sæson, men sad over torsdag aften på grund af en mindre skade.

Fodbold. Ajax slog Heereven 3-1 i den hollandske pokalsemifinale torsdag aften. Her startede 21-årige Rasmus Nissen inde og var medvirkende til at starte Ajax’ målfest, da den danske back lagde op til første mål.

Håndbold. Mikkel Hansen indledte med at score på 16 ud af 17 straffekast ved VM på hjemmebane. Han var næsten garant for en scoring. Nu lader det dog til, at den danske profil er blevet ramt af en forbandelse. Målstimen sluttede nemlig, da Danmark mandag mødte Egypten. Her brændte Hansen to ud af tre straffekast. Samme statistik var gældende, da holdet to dage senere mødte Sverige. »Jeg har kigget en smule på, hvad jeg kan gøre bedre. Men situationen er forskellig fra kamp til kamp. Det er nye og anderledes typer af målmænd, man står overfor hver kamp«, siger Mikkel Hansen om sine forberedelser forud for semifinalen, som spilles i aften. Den danske storskytte er noteret for 53 mål i turneringen og er dermed absolut topscorer.

Tennis. Austalske Samantha Stosur og kinesiske Zhang Shuai vandt fredag morgen dansk tid Australian Open i kvindedouble. Efter en time og 36 minutters spil slog parret den andenseedede duo Timea Babos og Kristina Mladenovic med cifrene 6-3, 6-4. Stosur gentager sin triumf ved den prestigefyldte turnering. I 2005 vandt hun i mixed doble med Scott Draper.