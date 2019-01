»Jeg er virkelig rørt lige nu«: Nicolaj Jacobsen havde svært ved at finde ord

Danmarks herrelandshold i håndbold tævede de forsvarende verdensmestre fra Frankrig 38-30 og er nu klar til finalen på søndag. Efter aftenens fantastiske semifinalekamp havde træner Nikolaj Jacobsen svært ved at få et ord frem, da TV2’s journalist fangede ham, for at få en kommentar til kampen.

»Jeg er virkelig rørt lige nu. Det har været en hård uge med mange skader. Sådan som drengene spiller og holder hovedet koldt, det gør mig meget stolt«, sagde den tydelig berørte træner.

Og aftens ’man of the match’ med 12 mål, Mikkel Hansen, var også tydeligt berørt. Kampens kommentatorer kaldte kampen for Mikkel Hansens bedste kamp nogensinde, og da journalisten spurgte Mikkel Hansen, om han var enig i det, lød det:

»Det var i hvert fald en af dem«.

Det var Mikkel Hansen nummer 200 jubilæumskamp, og han var ikke bare tilfreds med sin egen indsats, men hele holdets.

»Det var en kæmpe oplevelse. Rent offensivt, var det fantastisk. Jeg synes vi spiller klogt«.

»Jeg synes, vi spiller med en utrolig stor stor tro på egne evner. Vi fik en god start, og så rullede det videre«, sagde Mikkel Hansen til Tv2.

Danmark er nu videre til VM-finalen, der skal spilles på søndag klokken 17.30 i Herning.

