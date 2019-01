Antonsen overhaler Axelsen og er eneste danske finalist

Badminton. Den japanske verdensetter, Kento Momota, står overfor sin fjerde danske modstander i Indonesia Masters, når han møder Anders Antonsen i søndagens finale. Efter sejre over Jan Ø. Jørgensen og Hans-Kristian Vittinghus gik det i semifinalen ud over Viktor Axelsen, der fik en gevaldig øretæve på 21-16, 21-4. 21-årige Anders Antonsen havde inden spillet sig i karrierens største finale ved at besejre værtsnationens Jonatan Christie med 21-18, 21-16 ved blandt andet at vinde 7 poitn i træk fra 12-16 til 19-16 i første sæt. Antonsen bliver eneste danske finalist, da de indonesiske verdensettere Marcus Gideo og Kevin Sukamuljo besejrede Kim Astrup og Anders Skaarup 21-19, 21-13.

Direkte sport i tv Lørdag DR 1 13.25 Skiskydning: World Cup, jagtstart (k) 14.15 Håndbold: Odense-Brest (k) DR 2 15.25 Skiskydning: World Cup, jagtstart (m) TV 2 Sport 6.00 Badminton: Indonesia Masters 14.30 Ishockey: Pokalfinale 17.30 Håndbold: Spanien-Egypten (m) 19.00/21.55/4.00 X Games: Aspen 20.30 Håndbold: Kroatien-Sverige (m) 00.00 Basketball: N. Orleans-San Antonio TV3 Sport 15.30 Fodbold: M’gladbach-Augsburg 20.30 Fodbold: Dijon-Monaco 2.00 Ishockey: NHL All-Star Game TV3 Max 16.00 Fodbold: Manchester City-Burnley 18.30 Fodbold: Millwall-Everton 20.45 Fodbold: Wimbledon-West Ham 6’eren 13.30 Fodbold: Accrington-Derby 16.00 Fodbold: Newcastle-Watford 20.00 Formel E: Chiles VM-afdeling Eurosport 1 9.30 Tennis: Australian Open, finale (m) 12.00 Tennis: Australian Open, mixed 14.00 Nordisk komb.: World C., langrend 15.15 Skiskydning: World Cup, jagtstart (m) 16.15 Kælkning: VM (k) 20.00 Formel E: Chiles VM-afdeling 23.35 Galop: Pegasus World Cup 5.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 7.45 Skihop: World Cup 10.00 Alpint: World Cup 13.00 Skiskydning: World Cup (k) 15.00 Kunstskøjteløb: EM 16.00 Fodbold: Portsmouth-QPR 19.00 Golf: Farmers Insurance Open Vis mere

Fodbold. Efter et halvt år på U23-holdet i Brighton får U21-landsholdsspilleren Anders Dreyer muligheden for at spille førsteholdsfodbold, når den tidligere Esbjergspiller det kommende halve år bliver udlejet til St. Mirren i den skotske Premier League,

Fodbold. Bordeaux har suppleret truppen, der tæller de danske landsholdsspillere Lukas Lerager og Andreas Cornelius, men en ny angriber i John Maja fra Sunderland. Den 20-årige englænder har scoret 15 mål i den tredjebedste engelske række i denne sæson og har fået en kontrakt, der løber i fire et halvt år.

Fodbold. AGF har forlænget kontrakten med den 18-årige midtbanespiller Benjamin Hvidt til udgangen af 2021.

Fodbold. Thierry Henry accepterer, at han fredag blev fyret som cheftræner i AS Monaco, hvor det blev til 5 sejre i 20 kampe. »Det er med stor ærgrelse, at jeg forlader Monaco. Men på trods af problemerne og udfordringerne i min korte tid i klubben, har jeg nydt tiden i denne vidunderlige klub. Min filosofi har hele tiden været, at klubben kommer i først række«, skriver den 41-årige franske legende blandt andet på sin Twitter-profil.

Fodbold. Fyrværkeri afbrød i anden halvleg den franske ligakamp mellem Lille og Marseille i 40 minutter, men derpå blev kampen genoptaget med en 2-1-sejr til udeholdet Lille. Nicolas Pépé fra Elfenbenskysten scorede begge mål for Lille, mens Marseilles målscorer var den italienske debutant Mario Balotelli.