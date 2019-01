35-årig veteran tangerer målrekord og giver Ronaldo baghjul

Direkte sport i tv DR 1 14.30 Håndbold, VM: Tyskland-Frankrig 17.30 Håndbold, VM: Danmark-Norge DR 2 12.40 Skiskydning: WC, samlet start (k) 15.25 Skiskydning: WC, samlet start (m) TV 2 17.30 Håndbold: VM: Danmark-Norge TV 2 Sport 7.00 Badminton: Indonesia Masters 13.30 Cykelcross: World Cup 14.30 Fodbold: Feyenoord-Ajax 20.00 X Games: Aspen 22.00 Basketball: LA Clippers-Sacramento 00.00 Basketball: Oklahoma-Milwaukee 2.30 X Games: Aspen TV3+ 17.00 Fodbold: Crystal Palace-Tottenham TV3 Sport 15.30 Fodbold: Bayern Münch.-Stuttgart 18.00 Fodbold: Düsseldorf-RB Leipzig 21.00 Amerikansk fodbold: Pro Bowl TV3 Max 14.30 Fodbold: St. Mirren-Hibernian 17.00 Fodbold: Livingston-Rangers 19.30 Håndbold: Buducnost-Københ. (k) 21.15Fodbold: Paris SG-Rennes 6’eren 19.00 Fodbold: Chelsea-Sheffield Wedn. Eurosport 7.00 Tennis: Australian Open, mixed 9.30 Tennis: Australian Open, finale (m) 13.00 Skiskydning: WC, samlet start (k) 13.30 Alpint: World Cup, super-G (m) 15.30 Skiskydning: WC, samlet start (m) 16.15 Kælkning: VM, holdkonkurrencen Eurosport 2 8.45 Nordisk komb.: World Cup, skihop 10.30 Alpint: World Cup, slalom (m) 11.30 Alpint: World Cup, super-G (k) 13.00 Kælkning: World Cup (m) 14.15 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 15.45 Cykling: 6-dagesløb 19.00 Golf: Farmers Insurance Open Vis mere

Fodbold. Den 35-årige veteran Fabio Quagliarella tangerede lørdag aften en næsten 25 år gammel rekord i Serie A, da Sampdoria-angriberen i en 4-0-sejr over Udinese scorede for 11. ligakamp i træk. Det er ikke sket siden den legendariske argentiner Gabriel Batistuta gjorde det for Fiorentina i 1994-1995. Fabio Quagliarella scorede to gange i storsejren – begge gange på straffespark, og er med 16 træffere øverst på topscorerlisten i Serie A foran Cristiano Ronaldo (Juventus) og Duvan Zapata (Atalanta). De har scoret 14 gange.

Skisport. Den norske styrtløbsspecialist Aksel Lund Svindal stopper karrieren efter det kommende VM i svenske Åre. Det meddelte den 36-årige nordmand lørdag aften ved VIP-arrangement i Kitzbühel. Aksel Lund Svindal har vundet 36 World Cup-løb samt OL- og VM-guld.

Tennis. Novak Djokovic var suveræn i Australian Open-finalen mod Rafael Nadal, der blev slået 6-3, 6-2, 6-3. Serberen har nu vundet de tre seneste grandslamturneringer - Wimbledon, USA Open og Australian Open. Det troede han ikke på for et år siden. »Det er 12 måneder siden, jeg blev opereret, og det er helt fantastisk, at jeg kan stå her i dag og have vundet en grand slam-turnering«, lød det fra Novak Djokovic i sin sejrstale på Rod Laver Arena. Vinder Novak Djokovic også French Open i Paris, der starter i slutningen af maj, gentager han sin succes fra 2015 og 2016, da han sad på de fire store titler samtidigt. Triumfen i Melbourne var Djokovic’ 7. og dermed rekord i Melbourne og den 15. i alt.

Badminton. Anders Antonsen tog karrierens største skalp, da han slog den japanske verdensmester Kento Momota i et 1.19 timer langt finaledrama med 21-16, 14-21, 21-16 ved Indonesia Masters. »Det er kæmpestort at slå Kento Momota. Han er nok den bedste i verden lige nu, så jeg er virkelig glad«, lød det fra Anders Antonsen i sin sejrstale i Jakarta, inden han strøg til tasterne på Instagram: »Hvad sker der lige? Vinder af Indonesia Masters 2019 efter at have slået verdens nummer 1 Kento Momota! Mange, mange tak for støtten til alle. Der var en vanvittig atmosfære – det vil jeg aldrig glemme«. Sejren indbragte ca. 173.000 kroner til Anders Antonsen.

Parasport. Malaysia er blevet frataget årets VM i svømning, fordi landet ikke vil lade atleter fra Israel deltage. Det skriver AP. Malaysia er overvejende muslimsk og landet har ikke diplomatiske relationer til Israel.

Fodbold. AaB har forlænget kontrakten med den 18-årige forsvarsspiller Mathias Ross Jensen til 2023.

Håndbold. Sverige sluttede på femtepladsen ved VM ved at slå Kroatien 34-28 (16-13), mens kampen om syvendepladsen sluttede med sejr til Spanien på 36-31 over Egypten.

Fodbold. Fyringen af træner Thierry Henry havde ikke den ønskede effekt. Monaco tabte lørdag aften til Dijon med 2-0 og er fortsat næstsidst i Ligue 1.