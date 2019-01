Wozniacki dykker på ranglisten

Direkte sport i tv Mandag 28. januar TV 2 Sport 1.00 Basketball: Indiana-Golden State TV3 Sport 20.45 Fodbold: Barnet-Brentford 1.05 Ishockey: Philadelphia-Winnipeg Eurosport 2 21.00 Cykling: 6-dagesløb 22.45 Cykling: Vuelta a San Juan

Tennis. Som følge af den tidlige exit ved Australian Open er Caroline Wozniacki dumpet 6 pladser ned på verdensranglisten, hvor hun er nummer 9. Vinderen i Melbourne, Naomi Osaka fra Japan, er ny dronning med 7.030 point foran den slåede finalist, Petra Kvitova fra Tjekkiet, der har 6.290 point. Wozniackis næste turnering er i Dubai fra 17. februar. Hos mændene er det også vinderen fra Australien Open, der indtager førstepladsen foran den tabende finalist. Novak Djokovic udbyggede sit forspring til Rafal Nadal. Serberen har 10.955 point mod Nadals 8.320. Veteranen Roger Federer er nede som 6’er og går dermed et forår i møde med risiko for at rende ind i Djokovic og Nadal allerede i kvartfinaler.

Håndbold. VM-titlen til de danske mænd giver mulighed for at planlægge frem mod OL i Tokyo i 2020 allerede nu. Det vækker glæde i Dansk Håndbold Forbund (DHF). »Jeg har nogle forhandlinger i gang med nogle forskellige japanske områder, der handler om, hvad vi skal. Der er forskel på at kunne sige allerede nu, at vi kommer med et hold frem for ikke at vide det før foråret 2020«, siger DHF-sportschef Morten Henriksen, der håber at også de danske kvinder kan kvalificere sig til OL.

Fodbold. Neymar har problemer med en knogle i sin ene fod og Paris SG frygter, at den brasilianske stjerne ikke når at blive klar til det første møde med ekstremt formstærke Manchester United i Champions League 12. februar. »Det bliver supersvært at få ham klar«, siger PSG-træner Thomas Tuchel ifølge nyhedsbureauet AFP. »Det er stadig for tidligt at tale om en comebackdato, for vi må vente med at se, hvordan Neymar reagerer på behandlingen, før vi kan sige det mere nøjagtigt«, siger Tuchel efter PSG’s 4-1-sejr søndag aften over Rennes i Ligue 1.

Fodbold. Den tyske ekslandsholdsspiller Thomas Doll er ny cheftræner i Hannover 96 i Bundesligaen. Doll erstatter den fyrede Andre Breitenreiter.

Fodbold. Luka Modric var banens bedste, da Real Madrid sent søndag sejrede 4-2 på udebane mod Espanyol i La Liga. Modric, der blev kåret som 2018’s bedste spiller, lagde op til en enkelt scoring og var manden, der svingede taktstokken i Real Madrids fjerde ligasejr på stribe. På minussiden måtte anfører Sergio Ramos udskiftes med en skade og kollegaen i centerforsvaret, Rafael Varane, står til mindst to spilledags karantæne efter en nødbremse og direkte rødt kort.

Amerikansk fodbold. Den blev AFC der sejrede i den prestigefyldte Pro Bowl mod NFL-spillere fra den anden conference, NFC. I Orlando i Florida sluttede det 26-7. Football-sæsonen slutter på søndag med Super Bowl LIII i Atlanta mellem New England og LA Rams.

Fodbold. Cristiano Ronaldo blev matchvinder for Juventus mod Lazio med sin 15. ligascoring i denne sæson. Ronaldo sparkede ind fra 11-meter-pletten 3 minutter før tid og sikrede en 2-1-sejr til Serie A’s suveræne tophold, der nu har 59 point. Napoli er 2’er med 48.

Håndbold. Trods 8 mål af Mai Kragballe kunne Københavns kvinder ikke rejse fra Champions League-mødet med Buducnost med en sejr. 29-27 sluttede det til værterne, der fører gruppe 1 efter 5 af 10 kampe. København er nummer 4 og ligger side om side med Odense i kampen om en plads i kvartfinalerne.