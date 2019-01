Yussuf Poulsen høster to store roser i Tyskland

Direkte sport i tv Mandag 28. januar TV 2 Sport 1.00 Basketball: Indiana-Golden State TV3 Sport 20.45 Fodbold: Barnet-Brentford 1.05 Ishockey: Philadelphia-Winnipeg Eurosport 2 21.00 Cykling: 6-dagesløb 22.45 Cykling: Vuelta a San Juan





Fodbold. Landsholdsangriberen Yussuf Poulsen roses til skyerne i de tyske medier efter to scoringer søndag i Leipzigs 4-0-sejr i Düsseldorf. Tv-stationen ARD kvitterer med en plads på ugens hold. »Han har udviklet sig til en rigtig måljæger«, mener ARD’s redaktion. Fodboldmagasinet Kicker er på linje med ARD og har for 4. gang i sæsonen Poulsen blandt de 11 udvalgte. Kicker giver Poulsen som banens bedste karakteren 1,5, der er den næsthøjeste - og nok til, at Kicker også har valgt den 24-årige som bedste mand i de 18 klubber i hele 19. spillerunde. Yussuf Poulsens to scoringer var sæsonmål nummer 9 og 10 i Bundesligaen, hvilket gør den indeværende sæson til karrierens hidtil bedste med foreløbigt 13 mål i alle turneringer.

Tennis. Som følge af den tidlige exit ved Australian Open er Caroline Wozniacki dumpet 6 pladser ned på verdensranglisten, hvor hun er nummer 9. Vinderen i Melbourne, Naomi Osaka fra Japan, er ny dronning med 7.030 point foran den slåede finalist, Petra Kvitova fra Tjekkiet, der har 6.290 point. Wozniackis næste turnering er i Dubai fra 17. februar. Hos mændene er det også vinderen fra Australien Open, der indtager førstepladsen foran den tabende finalist. Novak Djokovic udbyggede sit forspring til Rafal Nadal. Serberen har 10.955 point mod Nadals 8.320. Veteranen Roger Federer er nede som 6’er og går dermed et forår i møde med risiko for at rende ind i Djokovic og Nadal allerede i kvartfinaler.

Fodbold. Superligaens tophold fra FC København er kun et lægetjek og en underskrift fra at sikre sig midtbanespilleren Robert Mudrazija i den kroatiske klub NK Osijek. U21-landsholdsspilleren er på vej til FC Københavns træningslejr i Dubai, for at færdiggøre skiftet.

Fodbold. OB har sendt midtbanespilleren Kamil Vacek på udlån for resten af foråret i Bohemians Prag 1905. Vacek har en 2-årig kontrakt med OB, men har kun spillet 10 minutter i Superligaen i efteråret.

Håndbold. VM-finalen var et gigantisk slagnummer på dansk tv. 2,74 millioner mennesker fulgte den danske triumf foran husalteret. DR havde med 1,584 millioner seere flest, mens 1,156 millioner fugte med på TV2.

Ishockey. Der laves i forvejen et hav af statistiske opgørelser i verdens bedste liga, NHL. Og snart kommer der endnu flere. NHL har under den traditionsrige All-star-weekend testet nyt udstyr, der blandt andet kan måle et skuds hastighed og spilernes fart på skøjterne. »Tanken er, at den nye data skal tiltale et yngre publikum og måske også lokke nye til at interessere sig for sporten. Det er godt for vores sport at være på forkant med innovationer«, siger NHL-kommissær Gary Bettman ifølge Ritzau.





Motorsport. Der var langt til succes for de danske racerkørere Christina Nielsen og Jan Magnussen i 24-timersløbet på Daytona-racerbanen i staten Florida. Sammen med sine tre kvindelige kolleger sluttede Christina Nielsen som nummer 13 i GTD-klassen. I GTLM-klassen havde Jan Magnussens Corvette flere problemer, og to gange blev en føring smidt som følge af problemerne. Magnussen og kollegerne sluttede som nummer seks. 24-timersløbet blev afsluttet før tid på grund af ekstreme vejrforhold. (Ritzau)

Håndbold. VM-titlen til de danske mænd giver mulighed for at planlægge frem mod OL i Tokyo i 2020 allerede nu. Det vækker glæde i Dansk Håndbold Forbund (DHF). »Jeg har nogle forhandlinger i gang med nogle forskellige japanske områder, der handler om, hvad vi skal. Der er forskel på at kunne sige allerede nu, at vi kommer med et hold frem for ikke at vide det før foråret 2020«, siger DHF-sportschef Morten Henriksen, der håber at også de danske kvinder kan kvalificere sig til OL.